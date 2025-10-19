TYLKO U NAS
Matcha – kto powinien na nią uważać?
Matcha, czyli sproszkowana zielona herbata, uznawana za jeden z napojów o najwyższej zawartości związków bioaktywnych, wyróżnia się dużą ilością katechin, szczególnie galusan epigallokatechiny (EGCG), wykazujących silne właściwości przeciwutleniające.
Regularne spożywanie matchy może sprzyjać redukcji stresu oksydacyjnego, poprawie funkcji poznawczych i koncentracji, a także wspierać procesy metaboliczne, w tym kontrolę masy ciała. Wskazuje się również na jej potencjalne działanie prewencyjne w kontekście chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zaburzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2 czy miażdżyca.
Nie dla każdego
Mimo swoich licznych korzyści zdrowotnych, istnieją jednak grupy osób, u których spożycie matchy może wiązać się z ryzykiem działań niepożądanych.
Z uwagi na zawartość kofeiny, napój ten nie jest zalecany kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym piersią.
Ponadto zawarte w matchy katechiny mogą ograniczać biodostępność żelaza niehemowego poprzez tworzenie nierozpuszczalnych kompleksów w świetle przewodu pokarmowego.
Z tego względu osobom z niedokrwistością z niedoboru żelaza lub obniżonym poziomem ferrytyny zaleca się unikanie spożywania matchy w bliskim odstępie czasowym od posiłków bogatych w żelazo, zarówno tych pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Optymalny odstęp między posiłkiem a napojem powinien wynosić co najmniej godzinę.
Dolegliwości gastryczne
Spożycie matchy może również nasilać objawy chorób przewodu pokarmowego, takich jak choroba wrzodowa żołądka czy dwunastnicy, refluks żołądkowo-przełykowy oraz nadkwasota.
Dzieje się tak ze względu na znaczną zawartości w matchy kofeiny oraz polifenoli stymulujących wydzielanie kwasu solnego w żołądku.
Uwaga na leki
Istotne jest także uwzględnienie możliwych interakcji matchy z lekami.
Związki obecne w zielonej herbacie mogą wpływać na farmakokinetykę niektórych substancji czynnych, zwłaszcza leków przeciwzakrzepowych, jak warfarynya, leków przeciwdepresyjnych oraz stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego.
W takich przypadkach zaleca się konsultację z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia bezpiecznego odstępu czasowego między przyjmowaniem leków, a spożyciem napoju.
Filip Siódmiak
