Coraz słabsze prognozy dla gospodarki

Spodziewamy się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w najbliższych miesiącach - przekazano w komentarzu PIE do środowej decyzji RPP. Według Instytutu główną bolączką RPP jest podwyższona inflacja bazowa.

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała o niezmienianiu stóp procentowych. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, nadal więc wynosi 5,75 proc.

Jak ocenia analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik, „taka decyzja nie jest zaskoczeniem – była powszechnie oczekiwana przez rynki oraz ekonomistów”.

Decyzja RPP

Ekonomiści Narodowego Banku Polskiego spodziewają się, że wzrost cen w 2024 roku wyniesie średnio ok. 3,7 proc.

Ta liczba jest złożeniem dwóch efektów – skonkretyzowania założeń co do tempa odmrażania cen energii oraz pozytywnego zaskoczenia inflacją w pierwszej połowie roku” - uważa ekspert PIE. Dodał, że „jeszcze w marcu NBP oczekiwał, że inflacja w drugim kwartale tego roku wyniesie 3,4 proc. rdr. W rzeczywistości było to 2,5 proc., czyli prawie o cały punkt procentowy mniej - podał.

Prognozy wzrostu PKB

W komunikacie PIE przypomniano, że bank centralny obniżył prognozy wzrostu PKB z 3,2-3,5 proc. do ok. 3,0 proc. „Poprzednia prognoza NBP była optymistyczna na tle większości prognoz rynkowych. Obecnie została ona obniżona w okolice konsensu prognoz ekonomistów komercyjnych (2,9 proc.). Głównym powodem za obniżeniem prognozy były najprawdopodobniej słabsze wyniki inwestycji. Projekcja NBP zakładała, że w drugim kwartale wzrosną one o 3,4 proc. rdr. – w rzeczywistości obserwujemy lekkie spadki” - przekazano w komentarzu.

Eksperci PIE uważają, że RPP nie zmieni stóp procentowych w najbliższych miesiącach. „Nie wiążemy jednak tej decyzji z częściowym odmrożeniem cen energii od lipca. Nawet marcowa projekcja NBP wskazywała, że wycofanie działań osłonowych oznacza nieco niższą inflację w końcówce 2026 r. – czyli w horyzoncie zainteresowania polityki pieniężnej” - podkreślono w komentarzu.

Główną bolączką RPP jest podwyższona inflacja bazowa – w tym ceny usług, rosnące w maju o 6,2 proc. rdr ze względu na szybki wzrost wynagrodzeń - dodano.

