Biznes nie widzi powodów do optymizmu

W czerwcu Miesięczny Indeks Koniunktury spadł o 0,9 pkt., do 97,7 pkt – podał w środę Polski Instytut Ekonomiczny. Oznacza to, że negatywne nastroje przedsiębiorców przeważają obecnie nad pozytywnymi.

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował w środę raport o koniunkturze w czerwcu, podał też wartość Miesięcznego Indeksu Koniunktury w bieżącym miesiącu.

„W czerwcu MIK spadł m/m o 0,9 pkt. do poziomu 97,7 pkt. i podobnie jak w poprzednim miesiącu jest poniżej poziomu neutralnego (100,0 pkt.), co oznacza przewagę nastrojów negatywnych nad pozytywnymi wśród przedsiębiorców” – podał PIE w raporcie.

Dodano w nim, że czerwcowa wartość indeksu koniunktury jest o 5,2 pkt. niższa niż jego najwyższe tegoroczne wartości, które zostały odnotowane w lutym i kwietniu (102,9 pkt.) i o 1,8 pkt. niższa niż ubiegłoroczny odczyt czerwcowy (99,5 pkt.).

„O obecnej wartości MIK poniżej poziomu neutralnego (100,0 pkt.) zadecydowała przewaga ocen negatywnych czterech spośród siedmiu komponentów: wartości sprzedaży, nowych zamówień, zatrudnienia i mocy produkcyjnych. Natomiast poprawiły się m/m wyniki dotyczące komponentów: inwestycje w aktywa materialne i niematerialne, nowe zamówienia i wynagrodzenia” – czytamy w raporcie PIE.

Rośnie liczba firm planujących zwolnienia

Dodano, że w czerwcu widać pogarszanie się sytuacji na rynku pracy, bo rośnie liczba firm planujących zwolnienia, a spada przewidujących zwiększanie zatrudnienia. Według analityków PIE, ma to być związane z obserwowanym spadkiem sprzedaży, który w czerwcu stał się udziałem aż 28 proc. firm.

„Jednocześnie pogorszyła się płynność finansowa przedsiębiorstw, co jednak jest przede wszystkim efektem rosnącej aktywności inwestycyjnej. Wartość wskaźnika komponentu dotyczącego inwestycji przekroczyła poziom neutralny, co było wynikiem przede wszystkim rekordowej aktywności inwestycyjnej dużych przedsiębiorstw – aż 7 na 10 z nich poniosło wydatki inwestycyjne w ostatnich trzech miesiącach (marzec-maj). Potwierdzają to dane GUS – w I kwartale 2025 r. (styczeń-marzec) wartość inwestycji wzrosła aż o 6,3 proc. i wyraźnie przekroczyła prognozy ekonomistów” – czytamy w raporcie PIE.

Pogorszenie sytuacji firm produkcyjnych

Według raportu zwraca uwagę pogorszenie sytuacji firm produkcyjnych spowodowane zwiększeniem udziału podmiotów ze spadkiem wartości sprzedaży i mniejszą płynnością finansową. Podkreślono, że słabsza kondycja tej branży znajduje potwierdzenie w najnowszym odczycie PMI, który wyraźnie obniżył się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

„W kolejnych miesiącach firmy mogą odczuwać pozytywne skutki dalszego napływu środków z KPO, czego efektem będzie prawdopodobnie ożywienie inwestycyjne. Z drugiej strony firmy obawiają się przyszłości – wzrasta udział wskazań na niepewność sytuacji gospodarczej jako znaczne utrudnienie działalności, a w czerwcu aż 21 proc. firm nie było w stanie przewidzieć, jak będzie się kształtowała sytuacja gospodarcza w kraju” – poinformował PIE.

Miesięczny Indeks Koniunktury liczony jest przez PIE co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK obliczane są na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości od 0 do 200, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

