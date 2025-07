Czarne nastroje w małych firmach

Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł w lipcu o 0,4 pkt wobec czerwca, do 98,1 pkt - podał w środę Polski Instytut Ekonomiczny. Poziom wskaźnika pokazuje przewagę nastrojów negatywnych nad pozytywnymi wśród mikro i małych firm.

Instytut wyjaśnił, że na lipcową wartość MIK poniżej poziomu neutralnego, który wynosi 100 pkt, wpłynęła przewaga ocen negatywnych czterech spośród siedmiu komponentów: wartości sprzedaży, nowych zamówień, mocy produkcyjnych i inwestycji w aktywa materialne i niematerialne. Natomiast poprawiły się w ujęciu miesięcznym wyniki dotyczące zatrudnienia, wartości sprzedaży, nowych zamówień i moce produkcyjne.

PIE podkreślił, że w lipcowym odczycie wśród siedmiu obserwowanych komponentów MIK wartości trzech (płynność finansowa, wynagrodzenia, zatrudnienie) są powyżej poziomu neutralnego. „Płynność finansowa wprawdzie drugi z kolei miesiąc spadła m/m (o 0,9 pkt do poziomu 118,7 pkt), ale utrzymuje się pozytywna ocena płynności finansowej przez przedsiębiorców. Połowa badanych firm ocenia płynność finansową jako dostateczną, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy powyżej trzech miesięcy, a 31 proc. przez 2-3 miesiące” - wskazali analitycy.

Lipcowa wartość wskaźnika dla wynagrodzeń również nieznacznie spadła miesiąc do miesiąca - o 1,6 pkt, do poziomu 110,1 pkt. Większość firm (91 proc.) zadeklarowała utrzymanie poziomu wynagrodzeń pracowników przez najbliższe trzy miesiące, a 7 proc. firm chce je podnieść. Wartość komponentu zatrudnienie wzrosła m/m (o 14,7 pkt do poziomu 106,8 pkt) i po trzech miesiącach spadku jest znowu powyżej poziomu neutralnego.

Analitycy PIE podkreślili, że mimo wysokich kosztów pracowniczych i problemów ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kompetencjach, firmy planują zwiększać zatrudnienie w najbliższych trzech miesiącach. Dodali, że wskaźnik wartości sprzedaży wzrósł wobec czerwca o 5,1 pkt, do 85,3 pkt, ale ciągle pozostaje poniżej poziomu neutralnego. W stosunku do czerwca nieznacznie wzrósł wskaźnik liczby nowych zamówień (o 0,1 pkt do poziomu 86,5 pkt), który również pozostaje poniżej poziomu neutralnego.

Załamanie planów inwestycyjnych

Z kolei wartość wskaźnika dla komponentu moce produkcyjne wzrosła względem zeszłego miesiąca o 2,2 pkt do poziomu 93,3 pkt. „Zwraca uwagę komponent inwestycje w aktywa materialne lub niematerialne, którego wartość spadła m/m (o 16,9 pkt do poziomu 85,7 pkt), po tym jak w czerwcu br. (po raz pierwszy w historii badania) przekroczyła poziom neutralny. O spadku wydatków na inwestycje w bieżącym odczycie zadecydowały przede wszystkim małe firmy oraz przedsiębiorstwa z sekcji inne usługi i handel, z których większość (odpowiednio: 72 proc., 68 proc., 66 proc.) nie inwestowała w ostatnich trzech miesiącach” - wskazali analitycy.

Czarno widzi drobny biznes

Instytut podkreślił, że lipcowy pomiar MIK obrazuje przewagę nastrojów negatywnych nad pozytywnymi wśród mikro- (89,9 pkt) i małych (87,3 pkt) przedsiębiorstw. W dużych firmach (103,8 pkt) przeważają pozytywne nastroje, mimo odnotowanego spadku względem czerwca o 4,9 pkt. „Spadek m/m wartości MIK odnotowaliśmy również wśród mikro- i małych firm (odpowiednio o 1,3 pkt i 4,8 pkt). Jedynie średnie przedsiębiorstwa zanotowały wzrost m/m wartości MIK o 6 pkt i osiągnęły poziom neutralny (100 pkt), co oznacza równowagę między nastrojami pozytywnymi a negatywnymi” – dodano.

Główne bariery - koszty pracownicze i niepewność sytuacji gospodarczej

W lipcu głównymi barierami utrudniającymi firmom działalność, jak wynika z publikacji, nadal są koszty pracownicze i niepewność sytuacji gospodarczej. W pierwszej trójce barier po raz pierwszy znalazła się też jednak niedostępność pracowników - wskazuje na nią 51 proc. firm, więcej o 4 pkt proc. w ujęciu miesięcznym. Mniej firm niż miesiąc wcześniej wskazuje na ceny energii (50 proc.; spadek o 3 pkt proc. wobec czerwca) i zatory płatnicze (46 proc.; spadek o 1 pkt proc.). Nieco więcej firm skarży się na rosnące koszty finansowania - 29 proc., to wzrost o 1 pkt proc. - oraz niedostępność produktów.

Miesięczny Indeks Koniunktury liczony jest przez PIE co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw to: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK obliczane są na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych wśród 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości od 0 do 200, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

