Uwaga na tłuszcz! Wpływa nie tylko na ciało

Zła wiadomość dla osób regularnie stołujących się w restauracjach typu fast food oraz często sięgających po słodycze. Niedawno przeprowadzone badania dowodzą, że istnieje związek między spożywaniem żywności wysokoprzetworzonej a wzrostem poziomu stresu.

Eksperyment przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Kolorado w Boulder, a jego efekty zostały opublikowane w czasopiśmie „Biological Research”.

Co jest powodem?

Okazało się, że dieta wysokotłuszczowa szkodziła bakteriom jelitowym badanych szczurów, wpływając między innymi na zmiany chemiczne w mózgu, skutkujące wzmożonym poczuciem niepokoju.

W opinii autorów, dzięki tej wiedzy będzie można opracować nowe, oparte na mikrobiomach terapie w celu zapobiegania zaburzeniom psychicznym związanych ze stresem, takim jak zaburzenia lękowe.

Przebieg badania

Uczeni podzielili nastoletnie szczury na dwie grupy, a następnie sprawdzili, w jaki sposób dieta wpływa na ich zdrowie psychiczne.

Przez dziewięć tygodni grupa pierwsza otrzymywała dietę, w której tłuszcz stanowił 11 % całościowej energii, a druga grupa dietę, gdzie tłuszcz oscylował na poziomie 45 %, którego źródłem były głównie nasycone kwasy tłuszczowe pochodzące z produktów zwierzęcych.

W tym czasie dokonywano regularnych analiz próbek kału, oceniano skład bakterii jelitowych i przeprowadzono testy sprawdzające, czy dieta miała jakikolwiek wpływ na zachowanie zwierząt.

Jakie wyniki?

Szczury na diecie wysokotłuszczowej odznaczały się zdecydowanie większą masą ciała oraz co kluczowe – dużo mniej różnorodnym składem mikrobioty jelitowej (więcej bakterii Firmicutes i znacznie mniej Bacteroidetes), w porównaniu do grupy pierwszej.

Ponadto naukowcom udało się wyodrębnić trzy geny o zwiększonej aktywności powiązane z syntezą serotoniny. Pomimo, iż serotonina jest bezpośrednio związana ze szczęściem i redukcją stresu, to- - jak wykazali autorzy eksperymentu – aktywując pewne neurony, może również powodować objawy podobne do lęku.

„To niesamowite, że sama dieta wysokotłuszczowa może zmienić sposób ekspresji tych genów w mózgu” – powiedział główny autor badania, prof. Christopher Lowry.

W opinii ekspertów odpowiedzialna jest za to reakcja zapalna. W modelach zwierzęcych otyłość spowodowana dietą wysokotłuszczową zwiększa ryzyko zapalenia układu nerwowego i związane z lękiem reakcje obronne.

Jak jednak zauważają badacze, nie wszystkie tłuszcze są szkodliwe, gdyż dla przykładu te znajdujące się w oliwie z oliwek, orzechach, siemieniu lnianym, rzepaku, tłustych rybach morskich czy awokado działają odwrotnie – zmniejszają poziom stresu oraz stanów lękowych.

Filip Siódmiak

Źródło: De Noronha, S.I.S.R., de Moraes, L.A.G., Hassell, J.E. et al. High-fat diet, microbiome-gut-brain axis signaling, and anxiety-like behavior in male rats. Biol Res 57, 23 (2024).

