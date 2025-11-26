Informacje
Nowelizacją ustawy zajmie się teraz izba wyższa Parlamentu. / autor: Freepik
Rewolucja! L4 nie tylko od lekarza

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 26 listopada 2025, 17:30

Sejm uchwalił reformę orzecznictwa ZUS, która już od stycznia rozszerzy katalog osób uprawnionych do wydawania orzeczeń i podniesie o jedną czwartą wynagrodzenia lekarzy orzeczników.

Reforma porządkuje zasady orzekania, które decydują m.in. o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej czy dodatku pielęgnacyjnego. Możliwość orzekania w wybranych sprawach – m.in. dotyczących rehabilitacji – zyskają fizjoterapeuci i pielęgniarki. Do pracy w ZUS dopuszczeni będą także lekarze bez specjalizacji.

Nowe przepisy doprecyzowują również zasady utraty zasiłku chorobowego – świadczenie stracą osoby pracujące zarobkowo podczas zwolnienia lub podejmujące działania przedłużające chorobę. Wprowadzono także możliwość korzystania z L4 w jednym miejscu zatrudnienia i legalnego pracowania w drugim – jeśli charakter pracy na to pozwala. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł przeprowadzać kontrole w szerszym zakresie niż obecnie. Chodzi m.in. o żądanie dokumentacji medycznej od lekarzy i placówek. Teraz nowela trafi do Senatu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości AGRO telewizji wPolsce24

