Ceny diesla skokowo rosną drugi tydzień z rzędu

Obecny tydzień jest drugim z kolei, kiedy ceny diesla rosną skokowo - zwrócili uwagę analitycy portalu e-eptrol.pl. Wskazali, że w ostatnich dniach paliwo to podrożało o 14 gr i obecnie za jego litr płaci się przeciętnie 6,33 zł.

Zdaniem analityków 10-groszowa podwyżka ceny oleju napędowego, jaka miała miejsce w połowie miesiąca, była jedynie wstępem do wzrostów cen tego paliwa w tym tygodniu.

Z najnowszego badania, zrealizowanego przez e-petrol.pl, wynika, że diesel, którego ceny „wyraźnie rosły” najpierw w sprzedaży hurtowej, w ostatnich dniach podrożał aż o 14 gr i obecnie za jego litr płaci się przeciętnie 6,33 zł. „Obecny tydzień jest drugim z kolei, kiedy jego ceny rosną skokowo” - zauważyli analitycy.

Drożeje też LPG

Dodali, że 5-groszowa podwyżka dotyczy też LPG, które kosztuje dziś 2,64 zł/l. O 3 gr potaniała natomiast benzyna 95, oferowana na rynku detalicznym po 5,94 zł/l.

Z danych e-petrol.pl wynika, że aktualnie najtaniej jest w województwie lubuskim, gdzie średnie ceny 95-oktanowej benzyny i oleju napędowego wynoszą 5,83 i 6,14 zł/l (diesel tyle samo kosztuje też na Podlasiu). Za LPG najmniej płaci się na Podlasiu - 2,54 zł/l.

„W województwie świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim najdroższa jest benzyna - w tej części Polski jej średnia cena wynosi 6,03 zł/l, a na Mazowszu najwięcej płaci się za analogiczną ilość ON - 6,40 zł/l. W województwie zachodniopomorskim najwięcej kosztuje autogaz - 2,77 zł/l” - poinformowali analitycy.

PAP, sek

