Festiwal zakupów trwa. Co czeka nas w drugim półroczu?

Za nami pozytywne półrocze w zakresie badań nastrojów konsumenckich w Polsce. Stabilizacja to dobra wiadomość dla branży handlowej i dla firm, które planują sprzedaż na drugą połowę roku. Najważniejsze zadanie dla rządzących to teraz nie rozchwiać gospodarki oraz powstrzymać masowy exodus zagranicznych firm, które uciekają przed galopującymi kosztami pracy i cenami energii.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w czerwcu 2024 roku wyniósł 3,5 pkt, co oznacza praktycznie identyczny wynik w porównaniu do poprzedniego miesiąca (spadek o zaledwie 0,1 pkt m/m). Od początku br. wskazania Barometru utrzymują się na plusie, po raz pierwszy od wybuchu pandemii w marcu 2020 roku. Wciąż w dużo gorszych – ale sukcesywnie poprawiających się – nastrojach konsumenckich znajdują się przedstawiciele większości krajów UE. W ich przypadku średnia dla czerwca br. wyniosła -12,9, czyli 0,3 jednostki lepiej niż przed miesiącem.

Sytuacja makroekonomiczna rodzi pierwsze obawy

Mimo korzystnego ogólnego obrazu koniunktury, jaki rysuje się po przeanalizowaniu raportu, da się jednak zauważyć, że w czerwcu br. pogorszyła się część kluczowych wskaźników – np. w zakresie oceny sytuacji własnych finansów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Lepiej niż przed miesiącem oceniamy za to skłonność do wydatków na dobre trwałe oraz z większym optymizmem spoglądamy na stan naszych portfeli w przyszłości. Wciąż bardzo wyraźne zmiany obserwujemy w perspektywie długofalowej. Przed rokiem składowe barometru były nawet o kilkanaście jednostek gorsze.

Nie wszyscy jednoznacznie optymistyczni

W czerwcu zniknęła, widoczna jeszcze przed miesiącem, dysproporcja wyników w podziale na płeć. Odczyty dla kobiet i mężczyzn okazały się tym razem niemal identyczne. Wciąż bardzo duże różnice zaobserwować można w przypadku podziału na wiek, ale są one mniejsze niż w maju – sięgają niespełna 25 jednostek (w maju różnica wynosiła nawet 40). W najlepszych nastrojach konsumenckich niezmiennie znajdują się ludzie młodzi (15-29 lat), gdzie wskaźnik dochodzi do 20 pkt na plusie. Z kolei badani z grupy 50-59 i powyżej 60 lat są umiarkowanymi pesymistami. W ich przypadku średnie wskaźniki nastrojów są na minusie – wynoszą kolejno -4,3 i -2,8 jednostki.

Wyraźny sygnał dla przedsiębiorców

„Trójka widoczna obecnie w Barometrze to wynik, który jeszcze przed rokiem każdy przedsiębiorca „brałby w ciemno”. Brak widocznych zmian w głównym wskaźniku to sygnał płynący od konsumentów, że czują się oni bezpiecznie. Brak silnych zawirowań gospodarczych czy wyhamowanie inflacji to czynniki, które pozwalają na nieco szersze niż dotychczas otwarcie portfeli oraz odmrożenie wydatków nie należących do tych pierwszej potrzeby” – mówi Barbara Lewicka, senior director w GfK – An NIQ Company.

Grzegorz Szafraniec

na podst. danych GfK – An NIQ Company

