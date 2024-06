Kto wydaje dziś pieniądze w sklepach? Już wiemy

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK - An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w maju br. wyniósł 3,6, co oznacza wzrost o 2,3 pkt w skali miesiąca.

„Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK - An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w maju 2024 r. wyniósł 3,6 pkt, co oznacza wyraźny wzrost, o 2,3 jednostki w stosunku do kwietnia. To tym samym najlepszy wynik Barometru w tym roku i od wielu lat. Ostatni raz na wyższym poziomie wskaźnik znalazł się… we wrześniu 2019 roku” - czytamy w komunikacie.

W maju br. poprawiła się większość kluczowych wskaźników barometru - zarówno w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej kraju, jak i własnych portfeli.

Fala entuzjazmu u polskich konsumentów

„Podobnie jak przed miesiącem prezentuje się nasza skłonność do wydatków na dobre trwałe (12,8 jednostek). Znacznie większe zmiany wciąż możemy zauważyć w perspektywie długofalowej. Przed rokiem składowe barometru były nawet o kilkadziesiąt jednostek gorsze. Dla przykładu przyszłą sytuację ekonomiczną kraju ocenialiśmy na -24,5, a obecnie jest to -5,7. Zmiany na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy są już jednak minimalne” - czytamy dalej.

Według GfK wciąż w dużo gorszych nastrojach konsumenckich znajdują się przedstawiciele większości państw unijnych. W ich przypadku średnia wyniosła -13,2, czyli tylko pół jednostki lepiej niż przed miesiącem.

Młodzi na czele wydających pieniądze

„W ostatnich miesiącach jeszcze mocniej odznaczyły się dwie prędkości Barometru, którego dodatni tegoroczny wynik napędza młodzież. Gdyby nie oni - młodzi konsumenci - wciąż znajdowalibyśmy się pod kreską. Co jest przyczyną tak dużych różnic? Przede wszystkim zakres i skala wydatków. Osoby w wieku 15-22 to w zdecydowanej większości konsumenci, którzy nie rozporządzają jeszcze w 100% własnym portfelem. Wraz z wiekiem zakres kosztów, odpowiedzialności i świadomości zwiększa się i nasz konsumencki optymizm ulatuje. Nie zmienia to faktu, że młodzież to także ważna grupa nabywców, która w znacznej mierze wpływa na wybory zakupowe swoich rodziców, dziadków i starszych znajomych. A handel widzi, że obecnie patrzą oni na rynek przez różowe okulary i z pewnością nie pozostaje na to obojętny” - powiedział project manager w GfK - An NIQ Company Michał Pawelczyk.

Składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich

W maju 2024 r. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

nastąpiła poprawa oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach - składowa wzrosła o 4,4 pkt proc. do 5,7;

ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w najbliższych 12 miesiącach pozostała bez zmian na poziomie 1,8;

nastąpiła poprawa oceny sytuacji ekonomicznej kraju w przyszłych 12 miesiącach - składowa wzrosła o 4,9 pkt proc. do -5,7;

wzrosła skłonność do większych wydatków na dobra trwałego użytku o 0,1 pkt proc. do 12,7.

Badanie zrealizowano w dniach 10-15 maja 2024 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

