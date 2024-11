Bomba finansowa w Orlenie. Wielomiliardowy odpis!

Orlen szacuje, że wynik EBITDA wyniósł ok. 4 958 mln zł w III kw. 2024 r., natomiast wynik EBITDA LIFO po wyeliminowaniu odpisów aktualizujących majątek spółki to 8 808 mln zł (wobec 10 258 mln zł rok wcześniej), podała spółka. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych netto szacowane są na ok. -3 526 mln zł, a wpływ regulacji na EBITDA LIFO szacowany jest na ok. 678 mln zł.

„Spółka informuje, że zidentyfikowała przesłanki i przeprowadziła testy na trwałą utratę wartości aktywów. W efekcie spółka przewiduje ujęcie w skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2024 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych Grupy Orlen netto w wysokości ok. -3 526 mln zł. W tym najistotniejszy wpływ na dane finansowe za III kwartał 2024 roku będą miały wyniki testów na trwałą utratę wartości aktywów trwałych Grupy Orlen Lietuva oraz aktywów wytwórczych w segmencie petrochemicznym Orlen” - czytamy w komunikacie.

2,42 mld zł utraciły aktywa Grupy Orlen Lietuva

Utrata wartości aktywów trwałych Grupy Orlen Lietuva wyniosła ok. -2 421 mln zł. Wynika głównie ze zmiany przewidywanych warunków ekonomicznych i regulacyjnych, które w związku z opóźnieniami w realizacji harmonogramu prac i rosnącymi kosztami inwestycji w instalację do pogłębionego przerobu ropy naftowej realizowanej w Orlen Lietuva, skutkują utratą efektywności tej inwestycji, wyjaśniono.

0,9 mld na minus za sprawa projektu Olefiny

Z kolei utrata wartości aktywów trwałych segmentu petrochemicznego w Orlenie wyniosła ok. -912 mln zł. Wynika głównie z utrzymujących się trudnych warunków ekonomicznych na rynku produktów petrochemicznych oraz poniesionych w III kwartale 2024 roku wydatków inwestycyjnych na budowę kompleksu Olefiny III, w wyniku których, według obecnych szacunków, powstałe aktywa nie będą generować dodatnich przepływów pieniężnych w przyszłości.

Jednocześnie spółka przewiduje ujęcie w jednostkowym raporcie okresowym za III kwartał 2024 roku odpisu aktualizującego wartość udziałów w Orlen Lietuva w wysokości ok. -4 005 mln zł oraz, analogicznie jak w raporcie skonsolidowanym, utraty wartości aktywów trwałych segmentu petrochemicznego w kwocie ok. -912 mln zł.

Jednostkowy i skonsolidowany raport finansowy Grupy Orlen za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 13 listopada 2024 r.

Obajtek: wynik operacyjny dużo gorszy niż sama liczba

EBITDA Lifo gorsza niż przed rokiem, pomimo tego, że w 3 kwartale 2023 obarczona była odpisem na Fundusz Wyrównania Różnicy Ceny w kwocie ok. 3,8 mld zł, którego w tym kwartale już nie ma - skomentował podane informacje były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

