Pracujący zdalnie coraz bardziej boją się zwolnienia

Praca zdalna uznawana jest często za mniej stresującą niż stacjonarna, lecz nie oznacza to, że pracujący z domu nie mają żadnych obaw. Najnowsze badania rynku pokazują, że w ostatnich miesiąca wyraźnie rośnie strach tej grupy zawodowej przed utratą pracy. I to utratą nagłą.

Analiza przygotowana na zlecenie ADP Research Institute wykazała niezbicie, że odsetek respondentów, którzy boją się zwolnienia jest o jedną trzecią większy wśród pracowników wykonujących swe obowiązki zdalnie, niż wśród tych, którzy robią to stacjonarnie i hybrydowo.

Pokusa wnikliwszego monitowania

Badanie pokazało także stałe problemy pracodawców z komunikacją z osobami pracującymi na odległość. „Choć pracownicy lubią autonomię, jaką zapewniają im elastyczne formy pracy, mają również poczucie, że pracodawcy w tej sytuacji bardziej ich monitorują. Ci ostatni powinni ustalić jasne standardy dotyczące pracy poza siedzibą firmy i czytelnie je komunikować, aby budować wzajemne zaufanie” – mówi Nela Richardson,główna ekonomistka ADP.

Rodzice niemowlaków cenią elastyczność

Z raportu wynika także, że duża elastyczność w kwestii czasu pracy jest najbardziej doceniana przez osoby, które mają dzieci w wieku niemowlęcym – aż 44 proc. rodziców deklaruje, że pracodawca daje im możliwość wyboru godzin pracy. Tego typu podejście nie jest oceniane aż tak pozytywnie przez pozostałą grupę pracowników. Tylko 10 proc. rodziców starszych dzieci i 33 proc. bezdzietnych pracowników ceni sobie wybór godzin pracy zdalnej.

Wielu młodym jest wszystko jedno

Co ciekawe, to starsi pracownicy (w wieku 55+) najbardziej chwalą sobie elastyczność w zakresie godzin w pracy z domu. 31 proc. najstarszych pracowników uważa, że jest to jeden z największych atutów pracy na odległość. Pracownicy w wieku 18-24 lata nie przywiązują tak dużej wagi do dowolnego ustalania czasu pracy. Tylko 24 proc. osób z tej grupy wiekowej uważa, że jest to ważne przy planowaniu cotygodniowych aktywności.

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zakaz podlewania trawników i ogrodów! Posypią się kary

Tysiące miejsc pracy dla Polaków. Przełom na rynku

Zielona energia nie jest ani tania, ani bezpieczna

Miał być akademik za 1 zł, jest za 1533 zł

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: