Dramatycznie kurczy się eksport do Niemiec

Eksport spadł o 2,9 proc. r/r do 144,6 mld euro w styczniu-maju 2024 r., zaś import spadł w tym okresie o 2,3 proc. r/r i wyniósł 140,5 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny. Dodatnie saldo wyniosło 4,2 mld euro. Polski eksport do Niemiec spadł o 7,5 proc. r/r i wyniósł 39 mld euro w styczniu-maju 2024 r., zaś import w tym czasie spadł o 1,7 proc. r/r do 28 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 156,6 mld USD, a import 152,1 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 2,5 proc., a w imporcie o 1,9 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld USD, w analogicznym okresie 2023 r. wyniosło 5,6 mld USD” - czytamy w komunikacie.

Spada polski eksport do Niemiec

Polski eksport do Niemiec spadł o 7,5 proc. r/r i wyniósł 39 mld euro w styczniu-maju 2024 r., zaś import w tym czasie spadł o 1,7 proc. r/r do 28 mld euro - podał GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,4 pkt proc. i wyniósł 26,9 proc., a w imporcie wzrósł o 0,1 pkt proc. i stanowił 19,9 proc.. Dodatnie saldo wyniosło 47,6 mld zł (11,9 mld USD, 11,0 mld euro) wobec 64,1 mld zł (14,7 mld USD, 13,7 mld euro) w analogicznym okresie 2023 roku.

„W styczniu - maju 2024 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano spadki w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku za wyjątkiem eksportu na Ukrainę, gdzie wystąpił wzrost o 6,8 proc., oraz do Wielkiej Brytanii o 1,0 proc.. W imporcie w porównaniu do stycznia - maja 2023 roku odnotowano spadki za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie odnotowano wzrost obrotów o 2,9 proc. oraz Hiszpanii o 0,9 proc.” - czytamy w komunikacie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,1 proc. eksportu (w analogicznym okresie 2023 r. 66,3 proc.), a importu ogółem - 61,1 proc. (wobec 60,1 proc. w styczniu - maju 2023 r.),.

ISBnews, sek

