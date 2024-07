Burzliwe lato. Grzmoty i ulewy dziś w całym kraju

We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla całego kraju oraz ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem dla większości Polski.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców 15 województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego SMS o treści:

„Uwaga! Dziś (16.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr”.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

90-proc. prawdopodobieństwo burz

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wiążą się z sumami opadów od 35 mm do 55 mm i z porywami wiatru do 100 km/h, miejscami 110 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenia obowiązują na podanym obszarze w zależności od powiatu albo w godz. 12.00-20.00, albo w godz. 13.00-23.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 90 proc.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub ich skutki w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Obejmują one woj. lubuskiego oraz część woj. zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wiążą się z sumami opadów od 20 mm do 35 mm i z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Na podanym obszarze ostrzeżenia obowiązują w godz. 8.00-13.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 85 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.

Bardzo wysokie temperatury do wieczora

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego części woj. mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego i dla niektórych powiatów w woj. podlaskim.

Ostrzeżenie to obowiązuje w zależności od powiatu albo do godz. 18, albo godz. 19, albo do środy 17 lipca do godz. 20.30.

IMGW wydało też ostrzeżenia pierwszego stopnia dla woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, części woj. pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia te będą obowiązywać w godz. 12.00-19.00.

Upalna pogoda może być uciążliwa

Upalna i burzowa pogoda ze zmieniającym się środowiskiem tlenowym przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na organizm . Obojętna biotropia pogody występować będzie rano na zachodzie, północnym zachodzie i w centrum kraju oraz wieczorem na zachodzie

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hossa przemysłu moto w Polsce właśnie się kończy

Broń zamachowca: ten karabin miał zabić Donalda Trumpa

Dramatycznie kurczy się eksport do Niemiec

MF: wzrost płac w budżetówce nieco wyższy niż 4,1 proc.?

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: