W tych miejscach na Odrze też stany alarmowe!

Stany alarmowe zostały przekroczone na 57 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry, maksymalnie o 341 cm na stacji Krzyżanowice na Odrze - poinformował w środę wieczorem IMGW-PIB. Jednocześnie, jak zaznaczono, nadal obowiązują też ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy poinformował, że w środę wieczorem obowiązywało 48 ostrzeżeń hydrologicznych przed wezbraniami 1, 2 i 3 stopnia dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Jednocześnie, jak zaznaczono, nadal obowiązują też ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.

Gdzie występują wzrosty?

Według IMGW wzrosty na rzekach występują na Odrze poniżej zbiornika Racibórz oraz na dolnych odcinkach dopływów Odry (zwłaszcza Oława, Ślęza, Bystrzyca, Bóbr i Nysa Łużycka). Wzrosty notowane były również na środkowej Wiśle.

Na godz. 18 stan alarmowy został przekroczony na 57 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry, maksymalnie o 341 cm na stacji Krzyżanowice na rzece Odra, oraz na jednej stacji hydrologicznej w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 33 cm na stacji Pszczyna na rzece Pszczynka.

Stan ostrzegawczy został przekroczony na 36 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry oraz na 4 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Wisły.

W informacji na temat prognozowanej sytuacji hydrologicznej (18-19.09.2024) IMGW podał, że stany wody na górnej Odrze będą miały tendencję spadkową w strefie powyżej stanów alarmowych.

Na Odrze poniżej Raciborza-Miedoni stany wody będą miały przebieg uzależniony od pracy zbiornika Racibórz Dolny, z tendencją spadkową. Na Odrze skanalizowanej, w Koźlu po osiągnięciu stanu maksymalnego w godzinach rannych stopniowo zaczną opadać, na odcinku od Krapkowic do Opola stany wody będą rosły, osiągając do godzin nocnych stan maksymalny. W ujściu Nysy Kłodzkiej, w efekcie spadku przepływu Nysy Kłodzkiej w bieżącej dobie wystąpią spadki stanów wody. Na odcinku od Brzegu do Oławy stany będą miały przebieg wyrównany z niewielkimi wahaniami, a dalej do Trestna będą wzrastały w strefie powyżej stanu alarmowego.

Na Odrze środkowej swobodnie płynącej prognozuje się wzrosty stanów wody: w Ścinawie, Głogowie powyżej stanu alarmowego, w Nowej Soli, Cigacicach i Nietkowie do przekroczenia stanu ostrzegawczego, a w Połęcku do przekroczenia stanu alarmowego. Poniżej ujścia Nysy Łużyckiej stan wody wzrośnie do strefy wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Białej Górze i Słubicach.

W zlewniach dopływów górnej Odry prognozuje się na ogół stabilizację i spadki stanów wody (z możliwością wahań) w strefie wody wysokiej, odcinkami powyżej stanów ostrzegawczych lub alarmowych. W zlewniach górskich i podgórskich lewostronnych dopływów Odry środkowej przewiduje się na ogół spadki stanów wody, a w zlewniach nizinnych przeważnie wzrosty i wahania, na ogół w strefie wody wysokiej z przekroczeniami stanów umownych. W ujściowych odcinkach Oławy i Ślęzy prognozowane są wzrosty stanów w strefie powyżej stanu alarmowego.

Według Instytutu na dolnej Widawie możliwy jest wzrost do stanu ostrzegawczego, a następnie alarmowego, natomiast w ujściowym odcinku Bystrzycy stan wody będzie otrzymywał się powyżej stanu alarmowego.

W ujściowym odcinku Baryczy stany wody mają tendencję wzrostową. Na środkowym Bobrze (do Szprotawy) i Kwisie stany wody opadają. Na dolnym Bobrze prognozowana jest dalsza tendencja wzrostowa ze znacznym przekroczeniem stanów alarmowych. Na dolnym odcinku Nysy Łużyckiej prognozowane jest przekroczenie stanu alarmowego z tendencją wzrostową.

IMGW poinformował, że Polska znajduje się w zasięgu rozległego obszaru wyżowego rozciągającego się od północnego Atlantyku przez Europę północną, aż po obszar Rosji. Widoczna linia zbieżności wiatru na mapie synoptycznej związana była z występowaniem burz i opadów konwekcyjnych na wschodzie, południu i w centrum Polski. Ośrodek niskiego ciśnienia, który w ostatnich dniach kształtował pogodę w Polsce odsunął się na południe Europy. Mapa synoptyczna wskazuje na jego wypełnianie, jednak obecność niżu zaznacza się jeszcze na mapach górnych. W nocy ze środy na czwartek i w czwartek w dzień, nad południową częścią kraju w kierunku zachodnim przemieszczać się będzie niż górny znad wschodniej Europy, w związku, z czym możliwe są przelotne opady na południowym zachodzie Polski.

Gdzie opady?

IMGW wskazał, że minionej doby, opady atmosferyczne związane z rozwojem zjawisk konwekcyjnych obejmowały obszar południowej, wschodniej i centralnej Polski, przy czym największe sumy opadów wystąpiły w woj. małopolskim, podkarpackim i dolnośląskim. Opady te były przelotne i występowały lokalnie. Nieco silniejsze komórki konwekcyjne rozwinęły się w części woj. podkarpackiego i małopolskiego. Dobowa suma opadów osiągająca co najmniej 10 mm wystąpiła jedynie na 5 stacjach. Najwyższa odnotowana suma opadów wyniosła 15,2 mm (stacja Borzęcin). Z kolei na stacji w Głuchołazach w woj. dolnośląskim odnotowano dobowy opad 13,4 mm.

W nocy ze środy na czwartek na północnym wschodzie prognozowane jest zachmurzenie małe, w pozostałej części kraju umiarkowane, w centrum i na południu okresami duże i tutaj przelotne opady deszczu i słabe burze, zanikające. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 5 mm do 10 mm, lokalnie na południu do 15 mm. Na północy i południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 11 st. C do 15 st. C, w rejonach podgórskich oraz lokalnie na Suwalszczyźnie od 6 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy do 60 km/h, w Tatrach do 65 km/h.

Co z temperaturami?

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i na południu kraju początkowo duże i tam słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 st. C do 24 st. C, na południu od 15 st. C do 19 st. C. Wiatr na północy słaby, w centrum i na południu umiarkowany i porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru około 65 km/h.

W nocy z czwartku na piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy i w kotlinach górskich lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 8 st. C do 12 st. C, nad morzem około 14 st. C, a w rejonach podgórskich od 5 st. C do 8 st. C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków wschodnich.

Prognozy na piątek wskazują, że będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W powiatach nadmorskich i kotlinach górskich początkowo mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 24 st. C, nad samym morzem i w rejonach podgórskich około 18 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, na północy i na północnym wschodzie słaby, z kierunków wschodnich.

