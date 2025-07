Czarny raport o państwowych spółkach

Raport przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość pokazuje gigantyczny spadek wartości spółek Skarbu Państwa od czasu przejęcia władzy przez rząd Donalda Tuska, a posłowie pytają, czy to zamierzone działanie i czy chodzi o prywatyzację.

Na konferencji prasowej przedstawiając dokument szef Klubu PiS Mariusz Błaszczak wskazał, że obecny rząd „łupi Polaków” i nie dba o gospodarkę. - To fatalny rząd, powinien odejść jak najszybciej - stwierdził.

Natomiast poseł Jacek Sasin przekonywał, że „majątek umiejętnie zarządzany i dobrze wykorzystywany to wspaniale narzędzie do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa”, nie tylko gospodarczego. Tymczasem obecny rząd „nie ma ani wizji ani ambicji”, by rozwijać spółki i gospodarkę.

Wskazał nie tylko na spadek wartości 19 największych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa (o 50 mld zł) ale także na zaniechania wielu inwestycji - na czele z kompleksem Olefin w płockim zakładzie Grupy Orlen i drugim projektem elektrowni atomowej w rejonie Pątnowa. Przypomniał, że już wcześniej w czasie pierwszych rządów Donalda Tuska głośne były zapowiedzi „totalnej prywatyzacji – by państwo w gospodarce nie miało nic do powiedzenia”.

Wtedy chodziło i być może teraz chodzi o prywatyzację i o obniżenie wartości tych spółek tak bardzo, żeby stały się ciężarem i by przekonać społeczeństwo, że trzeba je sprzedać – mówił były Minister Aktywów Państwowych.

I dodał, że wówczas zagraniczny kapitał, który by wykupił polskie aktywa byłby przestawiany i traktowany „niemal jak zbawiciel, ratujący spółki przed upadłością’ .

W tym kontekście Jacek Sasin przypomniał, że „wolność to własność, a naród i ludzie, którzy tej własności nie mają, nie są wolni”.

Polska musi mieć swoją własność, nie może być kolonią dla obcego kapitału, bo będzie tylko myślał o maksymalizacji zysku kosztem Polaków – dodał.

Zdaniem posła, rząd prowadzi działania takie, by polskie firmy „nie zagrażały potędze niemieckiej i by Polskę sprowadzić do roli junior partnera wobec Niemiec w dziedzinie gospodarczej”.

Oprac. AŁ