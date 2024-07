"Pierwszy dzienny opiekun w gminie". Do wzięcia 8 tys. zł i 300 tys. zł

Samorządy mogą ubiegać się nawet o 300 tys. zł na dostosowanie obiektu do potrzeb małych dzieci w ramach programu „Pierwszy dzienny opiekun w gminie”. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia.

„Pierwszy dzienny opiekun w gminie” to nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie 300 tys. zł na dostosowanie obiektu

Nowy program ma pomóc rozwiązać problem braku dostępności do opieki szczególnie w mniejszych gminach, gdzie jest on największy.

„W ramach tego programu można uzyskać 300 tys. zł na dostosowanie obiektu, to może być również mieszkanie, do potrzeb małych dzieci tak, by stworzyć instytucje dziennego opiekuna dla pięciorga – ośmiorga dzieci” – powiedziała wiceministra Aleksandra Gajewska.

Dla jednej gminy 8 tys. zł miesięcznie

Program zakłada także dofinansowanie opieki dziennego opiekuna. Może to być nawet 8 tys. zł miesięcznie. Nabór wniosków do programu trwa do 31 sierpnia. Zadania w ramach programu mogą być prowadzone do końca roku 2024.

Celem ministerstwa jest stworzenie 102 tys. nowych miejsc żłobkowych w Polsce.

Na ten program przeznaczymy rekordową sumę środków – 6,5 mld zł. To są oczywiście środki unijne – zaznaczyła wiceministra.

