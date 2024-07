Podstawowe zakupy drożeją czwarty miesiąc z rzędu!

W czerwcu koszyk codziennych zakupów podrożał średnio o 3,1 proc. r/r. Analitycy przewidują, że ceny dalej będą rosnąć, a w czasie wakacji sklepy mogą przerzucić na klientów całość odmrożonego w kwietniu VAT-u na żywność. Szacuje się, że w grudniu br. inflacja może dojść do poziomu 4-5 proc.

Z najnowszej edycji publikowanego cyklicznie od 7 lat raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych”, autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, wynika, że wartość podstawowego koszyka zakupów przeciętnego gospodarstwa domowego od kilku miesięcy rośnie. Nie są to może jakieś spektakularne wzrosty, ale notuje się je permanentnie.

Dr Anna Semmerling z Uniwersytetu WSB Merito wskazuje, że cel inflacyjny w Polsce wynosi obecnie 2,5 proc., z dopuszczalnym przedziałem wahań +/-1 p.p. „Oznacza to, że NBP dąży do utrzymania rocznej inflacji na stabilnym poziomie i zapobiega gwałtownym skokom cen, które mogą zakłócać decyzje konsumentów i przedsiębiorstw. W związku z tym wzrost cen w zakresie od 1,5 do 3,5 proc. r/r jest zjawiskiem naturalnym” – komentuje ekonomistka. Szybko jednak dodaje, że w przez likwidację w kwietniu obniżonej stawki VAT na żywność oraz przez lipcową podwyżkę płacy minimalnej, w kolejnych miesiącach można spodziewać się ponownej podwyżki cen wynoszącej 5 proc. r/r.

Inflacja zacznie spadać dopiero w 2026 roku?

Podobnych wzrostów spodziewa się prof. dr hab. Sławomir Jankiewicz z Uniwersytetu WSB Merito, ale w swych prognozach idzie o krok dalej, twierdząc, że inflacja zacznie spadać dopiero w 2026 roku. „W grudniu inflacja może wzrosnąć do około 4-5 proc. Spowodowane to będzie m.in. podwyżką cen energii i gazu oraz związanych z tym opłat dystrybucyjnych. Nałożą się na to wyższe koszty usług, ciepła sieciowego i paliw. Co ważne, jeszcze w 2025 roku inflacja będzie mieć tendencje do wzrostu i w konsekwencji może być wyższa niż w 2024 roku” – mówi prof. Jankiewicz

Za wyższy VAT i tak zapłacą klienci

Z kolei dr Artur Fiks z Uniwersytetu WSB Merito dodaje, że „agresywna konkurencja cenowa, z jaką mamy do czynienia na rynku sprzedaży detalicznej” ma wpływ na poziom i tempo wzrostu wartości codziennego koszyka zakupowego. „Musimy jednak pamiętać, że wcześniej czy później sklepy będą chciały osiągnąć określony pułap zyskowności i przerzucą całą podwyżkę podatku VAT na klientów. Wydaje się, że okres wakacyjny może być do tego idealnym momentem – powiedział ekonomista„.

Grzegorz Szafraniec

na podst. raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych”

