Igrzyska bez biznesowych fajerwerków

Wiele wskazuje na to, że organizacja igrzysk olimpijskich nie okaże się finansowym eldorado dla francuskich przedsiębiorców. Najpierw linie lotnicze poinformowały, że na tym nie zarobią, a potem także hotelarze, bo w roli kibiców wystąpią głównie Francuzi.

Media światowe i francuskie informują, że oczekiwania hotelarzy i biur podróży związane z rozpoczynająca się 26 lipca olimpiadą nie spełnia się. Zamówień i gości zagranicznych będzie najpewniej znacznie mniej niż przewidywano. Paris je t’aime, czyli miejska rada ds. turystyki a, że do stolicy przybędzie nawet ponad 11 mln gości i kibiców w czasie zawodów, ale tylko półtora miliona z zagranicy.

Na pewno nie będzie najazdu Amerykanów na Paryż, gdyż w ostatnich dniach Delta Air Lines poinformowała, że bilety na loty do Paryża nie sprzedają się dobrze i może w związku z tym ponieść 100 mln dol. strat. W podobnej sytuacji jest narodowy przewoźnik Air France (połączony z KLM), gdyż licząc na wzrost liczby pasażerów, na czas olimpiady uruchomiła dodatkowe połączenia, ale bilety się nie sprzedały.

Specjalne podatki i wywindowane ceny

Hotelarze w Paryżu także nie mają powodów do zadowolenia. Nawet rezerwując miejsca w ostatniej chwili bez problemu będzie można znaleźć nocleg, na dodatek część hoteli wprowadziła zniżki. Być może do tej sytuacji przyczyniły się informacje, jakie pojawiły się na przełomie roku, z których wynikało, że ceny w Paryżu drastycznie poszły w górę i w efekcie odstraszyły potencjalnych kibiców. Poza tym od stycznia wzrósł podatek turystyczny i stawki nawet podwoiły się.

W pierwszych miesiącach roku przez media przetoczyła się fala krytyki pod adresem zarówno decydentów jak i samych hotelarzy z powodu windowania cen, a wiosną stało się niemal jasne, że część hoteli zostanie z wolnymi pokojami na okres igrzysk. Portal Frenchly informował, powołując się na dane firmy konsultingowej MKG, że zarezerwowano w kwietniu tylko dwie trzecie miejsc w hotelach w Paryżu. Bariera okazały się wysokie ceny, ale także oferta wynajmu mieszkań i apartamentów, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Paryskie igrzyska wyjątkowo tanie

O tym, że w ogóle do organizacji igrzysk olimpijskich trzeba dopłacać, wiadomo od dawna. Na dodatek doświadczenia pokazują, że wcześniej prognozowane wydatki z reguły rosną i to znacząco.

Jak informuje Council on Foreign Relations w swojej analizie, siedem lat temu przewidywano, że koszty organizacji tej największej imprezy sportowej sięgną 8 mld dolarów, ale wiadomo już, że do tej kwoty trzeba dodać „kilka miliardów” dolarów. A mimo może okazać się, że tegoroczne igrzyska i tak będą „najtańszymi od dziesięcioleci”. Główny powód to wykorzystanie wielu istniejących obiektów, w tym kortów gdzie rozgrywany jest turniej French Open czy stadionów, na których odbywały się osiem lat temu europejskie mistrzostwa w piłce nożnej.

Paryż, wygrywając przetarg w 2017 r., przeznaczył na igrzyska olimpijskie w 2024 r. budżet wynoszący około 8 miliardów dolarów. Od tego czasu miasto zwiększyło swój budżet o kilka miliardów dolarów. Jak wynika z analizy S&P Global Ratings, koszty rozkładają się stosunkowo równomiernie pomiędzy wydatki operacyjne i nową infrastrukturę. Jeśli ostateczne koszty utrzymają się na tym poziomie, Paryż będzie gospodarzem najtańszych letnich igrzysk od dziesięcioleci.

Według wstępnych wyliczeń sam Paryż wyda w sumie 4,5 mld dolarów na infrastrukturę. W tej kwocie są nakłady w wysokości 1,6 mld dol. na budowę wioski olimpijskiej z najnowszymi ekorozwiązaniami, ale są one „o co najmniej o jedną trzecią wyższe niż pierwotnie zakładano”.

Oprac. Agnieszka Łakoma

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hossa przemysłu moto w Polsce właśnie się kończy

Broń zamachowca: ten karabin miał zabić Donalda Trumpa

Dramatycznie kurczy się eksport do Niemiec

MF: wzrost płac w budżetówce nieco wyższy niż 4,1 proc.?

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: