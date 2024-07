Kierowcy, nadchodzą nowe opłaty. Jeszcze w 2024 roku

W ramach otrzymania z Krajowego Planu Odbudowy środków, polski rząd zobowiązał się, by nałożyć na Polaków obciążenie w postaci podatku od aut spalinowych. Chodzi o opłatę rejestracyjną od pojazdów emitujących spaliny. To cios, szczególnie dla mniej zamożnych Polaków.

Podwyżka opłat rejestracyjnych od 2024 roku

Od 2024 roku planowane jest wprowadzenie wyższych opłat rejestracyjnych dla pojazdów spalinowych. Nowe przepisy zakładają, że wysokość opłat będzie zależna od emisji tlenków azotu (NOx) lub dwutlenku węgla (CO2).

Reforma zakłada wprowadzenie opłaty rejestracyjnej, której wysokość będzie uzależniona od poziomu szkodliwych emisji CO2 lub NOx, co ma na celu ograniczenie emisji pochodzących z transportu – wyjaśnił Krzysztof Bolesta, sekretarz stanu w resorcie środowiska

Nowe przepisy będą dotyczyć samochodów spełniających normę Euro 4 i wyższe, wyprodukowanych od 2006 roku, które stanowią 90 proc. pierwszych rejestracji w Polsce.Dla starszych samochodów, szczególnie tych spełniających normy Euro 3 i niższe (wyprodukowanych przed 2006 rokiem), planowane są wyższe opłaty rejestracyjne.

Konsekwencje

Ten krok wydaje się być podyktowany bardziej chęcią pozyskania dodatkowych funduszy do budżetu. Biorąc pod uwagę, że znaczna część Polaków nadal korzysta z samochodów spalinowych, nie z powodu braku świadomości ekologicznej, lecz z przyczyn czysto finansowych, podatek ten może przyczynić się do zubożenia najbiedniejszych, którzy chcą kupić tani samochód spalinowy, ponieważ na drogi ich nie stać.

Aż 83,7 proc. samochodów osobowych w Polsce to te z silnikami benzynowymi lub diesla. Na 25,9 mln aut 13,5 mln to benzyniaki, a 8,2 mln — diesle, podaje portal businessinsider.

Włączenie opłaty rejestracyjnej do akcyzy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje włączenie nowej opłaty rejestracyjnej do akcyzy. Opłata ta będzie również uzależniona od poziomu emisji CO2 lub NOx, co ma na celu ograniczenie emisji z transportu. Nowe opłaty mają dotyczyć również pojazdów kategorii N1 do 3,5 t, które do tej pory nie były objęte żadnymi opłatami.

forsal, jb

