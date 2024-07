Trump w euforii: "Chiny i Rosja się mnie boją"

Viktor Orban powiedział, ze Rosja się mnie bała, Chiny się mnie bały, wszyscy się mnie bali i dlatego cały świat żył w pokoju - powiedział kandydat Republikanów Donald Trump podczas konwencji wyborczej Partii Republikańskiej w Milwaukee. Trump chwalił węgierskiego przywódcę jako twardego przywódcę.

„Nie chcę tego mówić, bo będą o mnie mówić, że się przechwalam (…) Ale Viktor Orban to powiedział: powiedział że Rosja się go bała. Chiny się go bały, wszyscy się go bali i nic się nie działo. Cały świat żył w pokoju, a teraz świat wybucha wokół nas” - powiedział Trump.

Rosja nie wzięła nic

Dodał, że podczas gdy Rosja najechała Gruzję za prezydentury George’a Busha, Krym za prezydentury Baracka Obamy i resztę Ukrainy za Bidena, „Rosja nie wzięła nic”, kiedy on był prezydentem.

Trump chwalił też węgierskiego premiera jako twardego lidera, którego „prasa nie lubi, bo jest twardy”.

Trump oczernia sojuszników

Inne państwa, uważane za naszych tak zwanych sojuszników, od lat nas wykorzystują - powiedział kandydat Republikanów Donald Trump podczas konwencji wyborczej Partii Republikańskiej w Milwaukee. Oświadczył, że powstrzyma to, kiedy wróci do władzy.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z fotowoltaiką. Rząd tnie dofinansowanie „Mój prąd”

Właśnie przegrywamy z Czechami w atomowej rywalizacji

Polacy w Chorwacji. Urlop w… hotelowym pokoju!

Znika kłopotliwy zakaz w lotniczym bagażu podręcznym

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj:

„Od dawna inne państwa nas wykorzystują. Pomyślcie, często te inne kraje są uważane za naszych tak zwanych sojuszników. Wykorzystują nas od lat, tracimy miejsca pracy, tracimy dochody, a oni wszystko zyskują i spłukują nasze biznesy i naszych ludzi” - powiedział Trump.

Zatrzymałem to na cztery lata (…) I znowu to zatrzymam

PAP/ as/