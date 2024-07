Zełeński: "Ukraina zawsze będzie wdzięczna Bidenowi"

Ukraina będzie zawsze wdzięczna prezydentowi USA Joe Bidenowi za jego wsparcie - oświadczył nocą z niedzieli na poniedziałek ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski, komentując ogłoszenie przez Bidena rezygnacji z wyścigu o reelekcję.

„Ukraina jest wdzięczna prezydentowi Bidenowi za jego niezachwiane wsparcie dla ukraińskiej walki o wolność, które, wraz z silnym dwupartyjnym poparciem w USA, było i pozostaje kluczowe” - napisał Zełenski w serwisie X.

Czas silnych decyzji

Zaznaczył, że w ostatnich latach zapadło wiele „silnych decyzji”, które będą zapamiętane jako odważne kroki podjęte przez Bidena w odpowiedzi na wymagające czasy.

I szanujemy dzisiejszą trudną, ale silną decyzję.

Zełenski oświadczył, że Kijów pozostanie na zawsze wdzięczny Bidenowi za jego przywództwo.

Wspierał nasz kraj podczas najbardziej dramatycznej chwili w historii, pomagał nam, by nie dopuścić do tego, żeby Putin okupował nasz kraj, kontynuował pomoc dla nas w czasie tej strasznej wojny.

„Obecna sytuacja w Ukrainie i w całej Europie jest nie mniej wymagająca i szczerze mamy nadzieję, że nieprzerwane silne przywództwo Ameryki nie dopuści do tego, by rosyjskie zło odniosło sukces, albo by jego agresja opłacała się” - podsumował Zełenski.

