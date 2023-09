Dotkliwa porażka w Tiranie

Legły w gruzach marzenia kibiców. Polska reprezentacja przegrała w Tiranie po bardzo słabej grze z Albanią 0:2 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Poprzednia porażka z tym rywalem przydarzyła się biało-czerwonym w listopadzie 1953 roku.

Bramki dla Albanii strzelili Jasir Asani (37), Mirlind Daku (62).

Po pięciu spotkaniach biało-czerwoni zajmują czwarte miejsce w grupie i wyprzedzają tylko Wyspy Owcze - mają sześć punktów - po zwycięstwach u siebie nad Albanią 1:0 oraz Wyspami Owczymi 2:0. Stracili już osiem goli. W eliminacjach mistrzostw Euro 2024 to najgorszy bilans w kwalifikacjach od 10 lat.

Mecz w Tiranie, poprzedzony minutą ciszy ku pamięci ofiar trzęsienia ziemi w Maroku, rozpoczął się nieźle dla podopiecznych portugalskiego selekcjonera Fernando Santosa. W siódmej minucie Piotr Zieliński oddał mocny strzał po ziemi, z którym jednak pewnie poradził sobie dobrze ustawiony bramkarz rywali Thomas Strakosha. W 21. biało-czerwoni cieszyli się nawet z prowadzenia, ale krótko, bo po obejrzeniu powtórki hiszpański sędzia Jose Maria Sanchez uznał, że strzelec Jakub Kiwior był na pozycji spalonej.

Robert Lewandowski (L) i Ardian Ismajli (C) z Albanii podczas meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw Europy / autor: PAP/Andrzej Lange

Okazało się, że uderzenie Zielińskiego było jedyną celną próbą Polaków w pierwszej połowie. Gospodarze też mieli tylko jeden strzał w światło bramki, ale o wiele lepszej jakości - w 37. minucie z okolic narożnika pola karnego przymierzył Jasir Asani, a szybko lecącej piłki nie był w stanie sięgnąć Wojciech Szczęsny.

Drugi celny strzał gospodarzy także zakończył się bramką. W 62. minucie wprowadzony na boisko kilkadziesiąt sekund wcześniej Mirlind Daku otrzymał piłkę w polu karnym i uderzył z półobrotu, nie dając Szczęsnemu szans na reakcję. Strzelca nie zdołał też powstrzymać Wieteska, który przegrał z nim walkę o pozycję. Akcja Albańczyków rozpoczęła się od tego sytuacji, gdy piłkę w pobliżu własnego pola karnego zgubił Kamil Grosicki, który na boisko wszedł w tym samym momencie co Daku.

Polak Sebastian Szymański (L) i Jasir Asani (C) z Albanii podczas meczu / autor: PAP/Andrzej Lange

Polska nie była w stanie wypracować sobie ani jednej dogodnej okazji choćby do zmniejszenia straty. Zakończyła spotkanie z jednym celnym uderzeniem Zielińskiego z pierwszej połowy. Biało-czerwoni szybko opuścili boisko po ostatnim gwizdku sędziego, natomiast gospodarze długo na nim pozostali, aby żywiołowo świętować zwycięstwo ze swoimi kibicami.

„Czuję zawód i dużo wstydu” - powiedział po porażce w Tiranie z Albanią 0:2 w meczu eliminacji mistrzostw Europy bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny.

„Ja nie bardzo w piłce nożnej wierzę w bieg niefortunnych zdarzeń czy w pecha. Dzisiaj wygrał zespół, który strzelił dwie bramki. My nie stworzyliśmy sobie praktycznie żadnej klarownej sytuacji do zdobycia gola. No, niefajny mecz, niefajny” - ocenił Szczęsny przed kamerami TVP.