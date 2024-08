Nerwowo na rynku ropy. Co z wakacyjnym tankowaniem?

Początek przyszłego tygodnia nie przyniesie istotnych zmian cen paliw - ocenili w piątek analitycy Refleksu. Wskazali, że benzyna Pb95 jest obecnie 0,20 gr na litrze tańsza niż przed rokiem, natomiast olej napędowy o 5 gr na litrze droższy. Ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw w przyszłym tygodniu nie powinny ulec większym zmianom, zdrożeć może natomiast autogaz, a to z powodu problemów z dostępnością taniego LPG ze Wschodu - przewiduje z kolei portal e-petrol.pl.

Jak zauważyli w piątek analitycy Refleksu, średnie ceny benzyny Pb95 i diesla od początku czerwca utrzymują się w okolicach 6,40-6,50 zł/l. „Początek sierpnia również nie powinien przynieść istotnych zmian cen paliw” - zaznaczyli.

Według danych Refleksu aktualny średni poziom cen benzyny Pb95 i oleju napędowego w Polsce to odpowiednio 6,41 zł/l i 6,43 zł/l. „W skali tygodnia paliwa potaniały symbolicznie o 1 gr na litrze. Autogaz z kolei podrożał 3 gr na litrze do średniego poziomu 2,71 zł/l” - dodali analitycy, wskazując, że benzyna Pb95 jest obecnie 0,20 gr na litrze tańsza niż przed rokiem, natomiast olej napędowy 5 gr na litrze droższy.

Eksperci zwrócili też uwagę, że na rynku ropy naftowej w mijającym tygodniu obserwowano wyraźny wzrost zmienności w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie.

„Rynek na chwilę obecną nie wycenia scenariusza realnego wpływu wojny na Bliskim Wschodzie na produkcję oraz dostaw ropy naftowej i paliw z tego regionu” - wskazano. „Ostatecznie w piątek rano ropa Brent kosztuje 79,60 dol. za baryłkę i jest 0,50 dol. za baryłkę tańsza niż przed tygodniem” - dodano.

Jak przypomnieli analitycy Refleksu, komitet OPEC+ (JMMC) pod wspólnym przewodnictwem Rosji i Arabii Saudyjskiej zarekomendował 1 sierpnia utrzymanie obranego kursu polityki podażowej OPEC+, czyli zaplanowanego systematycznego zwiększania podaży ropy naftowej przez 8 producentów, od października 2024 r. do września 2025 r., w łącznej wielkości 2,2 mln baryłek dziennie. „Komitet zastrzegł jednak, że polityka OPEC+ może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych. Ostateczna decyzja OPEC+ będzie uzależniona od oczekiwań producentów OPEC+ co do zbilansowania światowego rynku ropy naftowej w IV kwartale tego roku” - stwierdzili analitycy.

»» O innych prognozach dla rynku paliw czytaj tutaj:

Podrożeje olej napędowy. Transport i rolnicy to odczują

LPG może podrożeć _

Jak zwraca uwagę portal e-petrol.pl, w mijającym tygodniu nie było większych zmian cen hurtowych. Na przyszły tydzień analitycy prognozują średnie ceny benzyny 95 i oleju napędowego w przedziale 6,31-6,42 zł za litr. Podrożeć może natomiast autogaz, którego ceny powinny być w przedziale 2,70-2,77 zł za litr.

Według portalu, stabilizacja na rynku detalicznym paliw w Polsce może nie potrwać długo. Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie znów koncentruje na sobie uwagę inwestorów na rynku naftowym. Ryzyko umiędzynarodowienia lokalnego konfliktu pomiędzy Izraelem i Hamasem jest coraz większe - wskazuje e-petrol.pl. Zwraca jednocześnie uwagę, że ropa na razie nie reaguje na tę sytuację skokowym wzrostem cen, bo póki co nie doszło do zakłócenia dostaw z tego regionu, kluczowego dla stabilności globalnego systemu naftowego.

W piątek przed południem cena baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie utrzymuje się w rejonie 80 dol., ale napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje, że w każdej chwili możliwy jest cenowy rajd w górę - ocenia e-petrol.pl.

Anna Bytniewska (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Supermyśliwiec dla Polski już na kołach! Zobacz nagranie

Polski przemysł zastygł w letargu

Nie śpij! Będą likwidować ogródki działkowe

Pokój (nie) za wszelką cenę

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: