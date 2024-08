Polki liderkami w Europie Środkowo-Wschodniej

Polki są liderkami na skalę Europy Środkowo-Wschodniej w adopcji i wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji – wynika z badania organizacji Women Go Tech. Jak dodano, 87 proc. polskich respondentek korzystało z co najmniej jednego narzędzia AI.

Zastosowania AI w codziennym życiu

Z najnowszego badania “Women and AI: Challenges, Perceptions, and Perspectives in the CEE Region” organizacji Women Go Tech wynika, iż Polki używają narzędzi AI, między innymi ChatGPT, GPT-4 i OpenAI Codex, do zadań takich jak tłumaczenia językowe, planowanie podróży i codzienne obowiązki. Niektóre z nich wykorzystują sztuczną inteligencję także do planowania finansów, programowania i tworzenia treści. Zdaniem autorów badania średni wynik Polek - 87 proc. - znacznie przekracza regionalną średnią.

Przełamanie stereotypów

Według wielu badań kobiety przyjmują nowe technologie i metody pracy później niż mężczyźni. Jednak w tym przypadku widać, że role się odwracają; kobiety nie tylko już korzystają z narzędzi AI, ale ponad dwie trzecie z nich wyraża chęć dowiedzenia się więcej o ich zastosowaniach. Co ciekawe, zrobiłyby to nawet kosztem swojego osobistego czasu, co wskazuje na bardzo duże zainteresowanie technologią - przekazała, cytowana w publikacji, dyrektor generalna Women Go Tech, Jarune Preikšaite.

Badanie zidentyfikowało również bariery, z którymi borykają się korzystające z AI Polki i inne kobiety w regionie. To m.in. obawy o prywatność i bezpieczeństwo danych, brak szkoleń i wsparcia oraz kwestie związane z pewnością siebie.

Rola pracodawców w adopcji AI

Z rezultatów badania wynika, że tylko 9 proc. polskich pracodawców ustanowiło zasady korzystania z AI i zapewniło wytyczne dla pracowników. Zaledwie 15 proc. z nich zezwala na korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji, ale bez żadnych wskazówek ani wsparcia.

Zaangażowanie pracodawców jest bardzo ważne. Jeśli kobiety są zachęcane do korzystania z narzędzi AI w miejscu pracy, czują się bardziej pewne siebie i generalnie mają mniej barier związanych z technologią - oceniła Jarune Preikšaite.

Potrzeba szkoleń i wsparcia

Dyrektor generalna Women Go Tech podkreśliła, że według badania więcej kobiet byłoby również bardziej skłonnych do korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji, gdyby widziały wyraźną korzyść dla swojej produktywności. W ocenie autorów badania potrzebne są szkolenia w przystępny sposób wyjaśniające funkcje i możliwości AI.

Badanie „Women and AI: Challenges, Perceptions, and Perspectives in the CEE Region” zostało przeprowadzone przy wsparciu Google.org oraz OBWE i objęło ponad 5400 kobiet z 13 krajów europejskich.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

To pewne! W sklepach nie będzie jaj i innych towarów

Wojsko Polskie dostanie „prezent” na swoje święto

Czy wyrok na Olefiny III został wydany?

21 osób rannych, eksplozja elektryka w garażu podziemnym

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj:

pap, jb