AI usuwa kolejne zawody z rynku pracy. „28 tys. miejsc pracy mniej”

AI automatyzuje ludzką pracę. Rozpowszechnienie się takich aplikacji jak Google Translate i DeepL spowodowało spadek zatrudnienia tłumaczy i ich płac na rynku amerykańskim. Ale nie można z tego wyciągać wniosków dla całej gospodarki – informuje we wtorek „Puls Biznesu”.

Wśród ekonomistów trwa debata dotycząca wpływu postępu technologicznego na gospodarkę i rynek pracy.

Na razie przypomina trochę chodzenie we mgle: nośne tezy, odkrywcze wyniki, czasami wręcz przerażające wnioski opierają się w dużym stopniu na przyjętych założeniach. I są to predykcje, czyli prognozy tego, jak będzie wyglądać przyszłość w zależności od ukształtowania się różnego rodzaju procesów – zauważa dziennik.

Badania naukowe

„Błądzenie we mgle to efekt tego, iż generatywna sztuczna inteligencja, czyli zaawansowane modele językowe (ChatGPT, Claude AI) są z nami od niedawna. Natomiast literatura naukowa badająca nie „jak będzie”, ale „jak było” reaguje z opóźnieniem. Dlatego silne dowody empiryczne pokazujące wpływ AI na ludzką pracę pozostają dość skąpe” – wskazuje gazeta.

Jak będzie wyglądać przyszłość? Przykład

W publikacji „PB” przywołano badanie „Lost in Translation: Artificial Intelligence and the Demand for Foreign Language Skills” autorstwa Carla B. Freya i Pedro Llanosa-Paredesa. Dowodzi ono, że upowszechnienie tłumaczenia maszynowego (konkretnie Google Translate po 2010 r.) negatywnie wpłynęło na zatrudnienie i wynagrodzenia w zawodzie tłumacza oraz popyt na umiejętności posługiwania się językami obcymi na amerykańskim rynku pracy. Łącznie przełożyło się to na ok. 28 tys. miejsc pracy mniej dla tłumaczy w latach 2010-2023.

