Amerykańskie władze rozważają likwidację... Google!

Władze Stanów Zjednoczonych rozważają podjęcie radykalnych kroków wobec Google po tym, jak sąd federalny uznał firmę za winną nielegalnych praktyk monopolistycznych w obszarze wyszukiwarek internetowych.

Jak poinformowała PAP, powołując się na Bloomberga, mniej „atomową” opcją z całej palety środków mających zredukować dominację Google’a, jest zmuszenie firmy do dzielenia się danymi z konkurentami oraz wdrożenie mechanizmów mających zapobiec uzyskaniu nieuczciwej przewagi korporacji w obszarze sztucznej inteligencji.

Szkodzą konkurencji i tłamszą innowacje

Prokuratura federalna będzie też wnosić o zakaz podpisywania umów na wyłączność, jakie Google zawierał m.in. z Apple, by zapewnić sobie, że jego wyszukiwarka będzie domyślną opcją dla użytkowników.

Umowy takie były jednym z powodów, dla których sąd federalny w Waszyngtonie w przełomowym orzeczeniu uznał Google’a za winnego nielegalnego wykorzystywania i utrzymywania pozycji monopolisty, orzekając m.in., że „szkodzi to konsumentom i tłamsi innowacje”.

Zmuszą giganta do sprzedaży Androida lub Chrome?

Sąd wciąż musi podjąć decyzję o karze oraz środkach zaradczych. Amerykański resort sprawiedliwości, który wraz z szeregiem prokuratorów stanowych wniósł pozew przeciwko Google’owi, ma czas do 4 września, by przedstawić swoje propozycje rozwiązań, a rozprawa odbędzie się 6 września.

Według New York Timesa, wśród rozważanych przez prokuraturę federalną możliwości jest zmuszenie Google’a do sprzedaży części firmy odpowiedzialnej za system operacyjny Android lub przeglądarkę Chrome. Nie byłby to pierwszy tego typu przypadek w historii postępowań antymonopolowych. W ostatniej sprawie o tak dużym znaczeniu — przeciwko Microsoftowi 20 lat temu — sąd początkowo nakazał firmie sprzedaż części imperium. I choć sąd apelacyjny odwrócił ten wyrok, to jednak – jak odnotowuje New York Times – orzeczenie i tak miało długofalowe skutki, zmniejszając dominację koncernu i pozwalając na rozwój konkurencyjnych firm, m.in. Google.

74 mld dolarów zysku w 2023 roku

Wartość rynkowa Google szacowana jest na 2,62 bln dol. W 2023 roku koncern osiągnął łączny przychód w wysokości 307,394 mld dol. (1,23 bln zł, +8,7 proc. r/r) oraz zysk netto w rzędu 73,795 mld dol. (296 mld zł, +23 proc.).

