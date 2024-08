Obchody Święta Wojska Polskiego: ruszyła defilada!

Około 2 tys. żołnierzy i kilkaset sztuk sprzętu wojskowego uczestniczy w uroczystej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego.

Defilada wyruszyła Wisłostradą, od regionu ulicy Sanguszki na południe. Na wysokości Nowego Miasta ustawiona została trybuna honorowa, skąd defiladę będą obserwować najważniejsze osoby w państwie – m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła oraz inni najważniejsi dowódcy wojskowi.

Przemówienia rezydenta, premiera i szefa MON.

Prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Andrzej Duda, podczas swojego przemówienia nawiązał do Cudu nad Wisłą. „104 lata temu odradzająca się Polska, mimo ogromnych obaw jakie wtedy były i załamania bardzo wielu polityków i obywateli, zdołała się obronić przed bolszewicką inwazją. To było wielkie zwycięstwo. To nie była po prostu wygrana bitwa. Wojna polsko-sowiecka, jedyna wojna, jaką przez 74 lata Rosja sowiecka przegrała, będąc formalnie stroną wojny. Jedyna! Tylko odradzająca się Rzeczpospolita była w stanie pokonać Rosję sowiecką” - powiedział prezydent.

autor: Leszek Szymański / PAP

Żołnierze prezentowali się znakomicie. Oglądały ich tłumy. / autor: PAP / Leszek Szymański

autor: PAP / Leszek Szymański

autor: PAP / Leszek Szymański

Sojusznicy z NATO świętują razem z nami

Poza żołnierzami wszystkich rodzajów wojsk w defiladzie udział bierze prawie 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, a także reprezentacje Eurokorpusu i Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO.

autor: PAP / Leszek Szymański

Zaprezentowano nowoczesne uzbrojenie

Towarzyszyć im będzie niemal 220 sztuk sprzętu naziemnego, w tym czołgi Abrams, transportery Rosomak i Borsuk, armatohaubice Krab i K9, wyrzutnie rakietowe Himars i przeciwlotnicze systemy Patriot i Mała Narew. Przemarsz żołnierzy poprzedziła defilada lotnicza; można było zobaczyć przelot m.in. myśliwców F-16 czy śmigłowców szturmowych AH-64 Apache, których 96 zostało w tym roku zamówionych dla Wojska Polskiego.

Źródło: PAP

Oprac. GS

ZOBACZ RÓWNIEŻ: https://wgospodarce.pl/informacje/144404-uroczyste-obchody-swieta-wojska-polskiego

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Myto w górę, przez Zielony Ład! Przewoźnicy załamani

Gospodarka rośnie wyraźnie wyżej od prognoz!

NFZ: do tych lekarzy już bez skierowania

To pewne! W sklepach nie będzie jaj i innych towarów

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: