Zderzenie: atom w Koninie albo Bełchatowie?

Czy Bełchatów ma większe szanse niż Konin na budowę drugiej elektrowni jądrowej? Na taką lokalizację wstępnie wskazuje szef Polskiej Grupy Energetycznej, a Ministerstwo Przemysłu czeka na kolejne wyniki badań.

W ostatnich dniach wraca temat wyboru drugiego (po rejonie Choczewa na Pomorzu) miejsca pod budowę reaktorów, choć formalnie – zgodnie z oficjalnym harmonogramem – na ostateczną decyzje pozostały jeszcze ponad dwa lata. Prezes PGE Dariusz Marzec w środę poinformował na X, że wstępne wyniki badan pokazują, że Bełchatów „może spełniać rygorystyczne kryteria wymagane przy realizacji inwestycji w energetykę jądrową”. Ale wczoraj – raczej studząc jego optymizm – minister przemysłu Marzena Czarnecka przedstawiła własną informację (też na X), że w obu potencjalnych miejscach – Bełchatowie i Koninie trwają „szczegółowe badania geologiczne”. Zapowiedziała, że gdy podejmie „decyzję szczegółową, po określeniu wszystkich elementów bezpieczeństwa”, to „poinformuje o tym publicznie„.

Elektrownia to wielka szansa dla regionu

Ustalenie lokalizacji inwestycji będzie mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla PGE i Zespołu Elektrowni PAK (kontrolowanej przez Grupę Polsat), ale także a może przede wszystkim dla mieszkańców. Taki strategiczny projekt to olbrzymia szansa dla każdego regionu. A biorąc pod uwagę politykę klimatyczną UE, która pomimo wielkich kontrowersji i kosztów, nie jest powstrzymywana i ma doprowadzić do wyrzucenia paliw kopalnych z kontynentu, był stał się „zeroemisyjny” w połowie wieku, przyszłość regionów tradycyjnie węglowych jest zagrożona.

Jeszcze dwa lata temu wydawało się, że to właśnie w rejonie Konina ruszy budowa reaktorów we współpracy z partnerem koreańskim – bo to koncern KHNP miał dostarczyć technologię, ale nowy rząd najwyraźniej nie jest do tego pomysłu przekonany. Po wymianie zarządu w PGE, stojący na jego czele Dariusz Marzec tematu współpracy z ZE PAK i KHNP praktycznie nie kontynuował. Obecne informacje opublikowane przez niego na X, w których powołuje się pierwsze wyniki prac prowadzonych „przez renomowane instytucje – AGH w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (Katowice), Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (Warszawa) oraz Poltegor-Instytut – Instytut Górnictwa Odkrywkowego (Wrocław)”.

Przypomnijmy, że także przedstawiciele francuskiego koncernu EDF, o którym ostatnio (szczególnie po podpisaniu w maju strategicznej umowy o współpracy między Paryżem i Warszawą) także głośno było w kontekście programu energetyki jądrowej, pozytywnie wypowiadali się o rejonie Bełchatowa jako miejsca dla reaktorów.

Czy ta lokalizacja „zwycięży” i czy w ogóle jej wydanie będzie koordynować Ministerstwo Przemysłu? Premier zapowiada rekonstrukcję i „odchudzenie” rządu, co ma nastąpić w najbliższych tygodniach. I wiadomo, że chciałby, by tematy dotyczące energetyki skupione zostały w jednym resorcie, a nie w czterech – jak obecnie.

Agnieszka Łakoma

