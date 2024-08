Były upomnienia, będą kary. Miasto ogłasza plan walki

Karam sięgającymi nawet 100 tys.zł Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi chce zniechęcić mieszkańców do umieszczania w przestrzeni miejskiej nielegalnych reklam, które szpecą, a czasem powodują zagrożenie dla kierowców i przechodniów. Zapowiada też częstsze kontrole i zdecydowaną egzekucję przepisów.

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie łódzki ZDiT zapowiedział wzmożone działania, mające na celu oczyszczenie przestrzeni miejskiej z reklam, które nie spełniają wymagań, szpecą zamiast pełnić funkcje estetyczne i informacyjne, a często także powodują zagrożenie dla kierowców lub pieszych.

Plakaty na przydrożnych barierkach, bilbordy w zieleńcach, potykacze na chodnikach, wszędobylskie reklamy w pasie drogi - utrudniają korzystanie z dróg i chodników oraz szpecą nasze miasto. Choć przepisy na to nie pozwalają, to wiele podmiotów decyduje się reklamować swoją działalność. Robią to niezgodnie z przepisami ustawy o drogach. Cyklicznie Zarząd Dróg i Transportu wykonuje kontrole w terenie, jednak liczba reklam w mieście wciąż jest dość duża - napisano w komunikacie.