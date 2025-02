Nawrocki o cenach prądu: wprowadzę „Plan 33 proc.”!

„W ciągu swoich pierwszych 100 dni od objęcia urzędu prezydenta wprowadzę plan ‘Prąd 33 proc.’, który oznacza, że będziecie po 100 dniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski, płacić o 1/3 mniej za rachunki energii elektrycznej” - zapowiedział podczas spotkania w Augustowie Karol Nawrocki, kandydat obywatelski na prezydenta RP – podaje portal wPolityce.pl

Ważna deklaracja Karola Nawrockiego: Po 100 dniach po objęciu przeze mnie urzędu Prezydenta RP, będziecie płacić o 1/3 mniej za rachunki energii elektrycznej - napisano na oficjalnym koncie na platformie X kandydata na prezydenta.

Pełna transmisja ze spotkania w Augustowie:

»» Więcej o deklaracji kandydata na prezydenta czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji Konkretna obietnica Nawrockiego! Przedstawił plan „Prąd 33 proc.”. „Będziecie płacić o 1/3 mniej za rachunki energii”. WIDEO

Spotkanie Karola Nawrockiego w wyborcami / autor: PAP/Tytus Żmijewski

Nawrocki: jednostronnie wypowiem pakt migracyjny

Jak zostanę prezydentem, to jednostronnie wypowiem pakt migracyjny, bo dla mnie bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze - powiedział wcześniej kandydat na prezydenta Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami w Sejnach (Podlaskie).

Nawrocki wspomniał, że w Sejnach i Puńsku obok siebie od lat żyją obywatele dwóch nacji: Polacy i Litwini, którzy tworzą wspólnotę. Do zebranych mówił o zagrożeniach jakie niesie ze sobą pakt migracyjny.

„Jasno musimy powiedzieć i jasno deklaruję w imieniu obywateli Rzeczpospolitej, jak zostanę prezydentem to jednostronnie wypowiem pakt migracyjny, bo dla mnie wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze” - oświadczył kandydat.

Dodał, że ci, którzy przyjeżdżają do Polski muszą szanować nasze wartości. „Jedna zasada musi w Rzeczpospolitej panować, że jeśli ktoś przychodzi do naszego domu i przekracza próg naszego domu, to szanuje te wartości, które my wyznajemy, to szanuje to kim my jesteśmy. To jest otwarcie naszego miłosierdzia, naszej otwartości i chęci współpracy. Dlatego mówię jasno, że nie zgadzam się na to, co dzieje wokół polityki migracyjnej Unii Europejskiej i nie zamierzam jako prezydent Rzeczpospolitej, jako prezydent Polski tolerować tego, że nasi zachodni sąsiedzi Niemcy chcą załatwiać swoje sprawy, swoje błędy z polityką migracyjną, stawiając na szali bezpieczeństwo naszych kobiet i dzieci” - mówił Nawrocki.

Przekonywał, że Polacy nie potrzebują ośrodków migracji dla nielegalnych imigrantów.

„My nie potrzebujemy 40 tysięcy migrantów w ramach procesu readmisji, które chce nam wcisnąć strona niemiecka. My potrzebujemy inwestycji tu, w komunikację, w domy pomocy społecznej, ośrodki zdrowia, w boiska dla młodzieży, w hale lodowiska. Chcemy się rozwijać, a nie załatwiać interesy i problemy państwa niemieckiego. To nie jest nasz kierunek” - powiedział Nawrocki.

wPolityce.pl, Jacek Buraczewski (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Węglowy rekord nad Renem

Tom Rose nowym ambasadorem USA w Polsce

Sieć Moya znów skróciła dystans do bp

»»Oto Polska Tuska: szykują się olbrzymie fale nielegalnych imigrantów! - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24