Kultowa marka produktów z ryżu idzie we włoskie ręce

Włoska grupa Euricom, należąca do rodziny z Lombardii Sempio przejmuje polską firmę Sonko, jednego z czołowych producentów przekąsek i wielu innych produktów spożywczych - podały włoskie media.

Portal Milano Finanza poinformował, że włoska firma rodzinna kierowana przez Bruno Sempio odkupiła Sonko od koncernu Oshee Polska z zamiarem zainwestowania środków w linie produkcyjne i zwiększenia oferty przekąsek na rynku.

Gigant branży ryżowej poinformował, że ”będzie dalej inwestował w swoje obiekty i markę, aby kontynuować rozwój wiodącej oferty przekąsek Sonko„. Jak zaznaczono, dzięki tej transakcji Euricom stanie się jednym z najważniejszych graczy w segmencie produkcji zdrowych przekąsek w Unii Europejskiej i że przekąski te współgrają z działalnością Euricom.

Włoska firma dąży do podniesienia swoich obrotów do 1 mld euro rocznie. W 2022 roku wynosiły one 817 milionów euro.

Sonko to polska marka z doświadczeniem i tradycją sięgającą 1989 roku. Jej celem jest dostarczanie zdrowej żywności i promowanie dobrych nawyków żywieniowych. (…) Jedną z kluczowych wartości marki Sonko jest jakość. Dzięki niej marka zyskała ogromne zaufanie i stanęła na podium w kategoriach: ryż, wafle ryżowe i pieczywo chrupkie. Dzięki dynamicznej działalności Działu Sprzedaży i Eksportu produkty marki Sonko obecne są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie - pisze polska firma w materiałach reklamowych.

