Nowy podatek od fotowoltaiki? Resort finansów zaprzecza

Ministerstwo Finansów nie pracuje nad wprowadzeniem nowych obciążeń podatkowych dla farm i instalacji fotowoltaicznych. W projekcie zmiany ustawy o podatkach lokalnych utrzymany będzie dotychczasowy sposób opodatkowania – zapewnił resort w komunikacie. Wcześniej przed rzekomymi zakusami rządu, który szuka pieniędzy gdzie tylko się da, żeby choć częściowo zasypać rekordowo wysoką dziurę budżetową Tuska, przestrzegali m.in. eksperci Konfederacji Lewiatan.

W Ministerstwie Finansów finalizowane są prace nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w wersji uwzględniającej uwagi zgłoszone m.in. w wyniku konsultacji publicznych, przez inne ministerstwa, gminy i przedsiębiorców. Głównym celem zmian jest zapewnienie odpowiedniej przejrzystości oraz jasności definicji budynku i budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości – przy jednoczesnym zachowaniu fiskalnego status quo.

Opodatkowane jedynie „konstrukcje wsporcze”

„Oznacza to, że z jednej strony podatnicy nie zapłacą wyższego podatku, z drugiej zaś budżety gmin otrzymają dochody z podatku na dotychczasowym poziomie – czytamy w rządowym komunikacie„. Dotyczy to także opodatkowania farm i instalacji fotowoltaicznych, które zarówno obecnie, jak i w świetle projektowanych rozwiązań nie będą opodatkowane w całości, lecz jedynie od ich elementów budowlanych – konstrukcji wsporczych. „Na żadnym etapie prac legislacyjnych nie rozważaliśmy opodatkowania klimatyzatorów, agregatów prądotwórczych oraz paneli fotowoltaicznych” – zapewnił resort.

Alarm podniosła Konfederacja Lewiatan

Przed możliwym opodatkowaniem paneli fotowoltaicznych i magazynów energii przestrzegła kilka dni temu Konfederacja Lewiatan. Jej eksperci zwracali uwagę, że zmiany definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości zagrażają transformacji energetycznej, mogą ograniczyć inwestycje w rozwój zielonej energii i zwiększyć koszty funkcjonowania firm,

Analitycy Lewiatana wskazywali, że przepisy nie gwarantują inwestorom pewności w zakresie opodatkowania podatkiem lokalnym, co więcej mogą otworzyć spory co do tego, czy kosztowne urządzenia bateryjne powinny być wliczane do podstawy opodatkowania. Ich zdaniem, w konsekwencji brak jednoznacznego wskazania zakresu opodatkowania może spowodować negatywne skutki dla rozwoju tej kluczowej dla transformacji energetycznej technologii.

