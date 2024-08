Wielki powrót na szczyty w Provident Polska

Marcin Żuchowski - były dyrektor ds. ryzyka kredytowego Provident Polska - powrócił z kierowania Provident Czechy na stanowisko country managera Provident Polska, podała spółka. Jednocześnie z organizacji odchodzi dotychczasowa prezesa Agnieszka Klos-Siddiqui.

„Cieszę się, że mogę wrócić do Polski do wspaniałego zespołu i budować pomyślną przyszłość dla Provident Polska, jego klientów i pracowników. Jako wiodący gracz w sektorze pożyczek pozabankowych mamy wielką szansę i odpowiedzialność, aby włączyć więcej klientów do regulowanego świata finansów” - powiedział Marcin Żuchowski, cytowany w komunikacie spółki.

Marcin Żuchowski dołączył do Provident w 2005 roku i pracował jako dyrektor ds. ryzyka kredytowego w Polsce, a następnie w regionie europejskim. Zanim został country managerem Provident Polska z powodzeniem zarządzał czeskim biznesem Grupy.

Provident Polska jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF) notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. IPF działa w 11 krajach na całym świecie. W Polsce Provident działa od 1997 roku.

ISBnews, sek

