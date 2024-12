Włoska robota. Bank „zaciska uchwyt" na Commerzbanku

UniCredit umacnia, zgodnie z zapowiedziami, swoją pozycję w Commerzbanku, a o dalszych krokach zdecyduje po lutowych wyborach w Niemczech - tak włoskie media interpretują w środę zwiększenie przez UniCredit udziałów do ok. 28 proc. w drugim co do wielkości niemieckim banku.

Rano międzynarodowy bank europejski z siedzibą w Mediolanie poinformował w komunikacie, że zwiększył udział w Commerzbanku do ok. 28 proc., z czego 9,5 proc. to bezpośredni udział, a ok. 18,5 proc. poprzez instrumenty pochodne.

Jak przypominają włoskie media, wcześniej UniCredit ogłaszał, że chce osiągnąć poziom 29,9 proc. udziałów.

W wydanym w Mediolanie komunikacie zaznaczono, że krok ten „pozostaje w chwili obecnej tylko inwestycją” i jest zgodny z założonym celem osiągnięcia 29,9 proc.

Portal „Milano Finanza” odnotowuje, że wzrost udziału wskazuje na to, że prezes UniCredit Andrea Orcel „nie porzucił ambicji zakupu Commerzbanku mimo oporu ze strony niemieckiego rządu, który ma w nim 12 proc. udziału„. Zaznacza jednocześnie, że pracownicy niemieckiego banku skrytykowali wcześniej metody, jakimi posługiwał się bank z Mediolanu od września, by zwiększyć swoje udziały. W tym kontekście wskazuje na instrument finansowy o nazwie total return swap.

Portal finansowy zwraca uwagę, że kierownictwo UniCredit przed podjęciem następnych decyzji będzie czekać na wynik przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Niemczech, zapowiedzianych na 23 lutego.

Dziennik „La Repubblica” na swojej stronie internetowej kładzie nacisk na to, że UniCredit „pnie się coraz wyżej” i przywołuje fragment jego środowego oświadczenia, w którym zaznaczono: „Ta operacja potwierdza opinię Unicredit o znaczącej wartości Commerzbank, która musi zostać wzmocniona„. Ponadto, podkreśla się „zaufanie do Niemiec, ich firm i społeczeństwa, a także znaczenie silnego sektora bankowego we wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju„.

„Il Giornale” ocenia zaś: „UniCredit nie cofa się ani o milimetr i zaciska uchwyt na Commerzbank„.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP), sek

