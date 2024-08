RPO powalczy w klatce? Jest zaproszenie!

Tzw. gale „freak’fight” czy FameMMA cieszą się ogromną popularnością, a uczestniczący w nich zawodnicy zarabiają krocie. „Sport” ten jednak przyciągnął uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w komunikacie Biuletynu Informacji Publicznej tzw. gale „freak fight” i towarzyszące im wydarzenia, w tym materiały zawierane w social mediach, nie tylko przedstawiają akty przemocy fizycznej, psychicznej i słownej, ale też mogą zachęcać do dręczenia ludzi, pochwalania i nawoływania do popełnienia przestępstw czy nawet prezentowania treści pornograficznych!

RPO zaniepokojony

Jak wskazał Rzecznik w opublikowanym piśmie, podjęto interwencję:

W związku z wpływającymi do niego skargami dotyczącymi organizacji 31 sierpnia 2024 r. Gali Fame MMA na stadionie PGE Narodowy. W szczególności w obszernym wniosku red. Mai Staśko przedstawiono okoliczności wskazujące, że podczas tego typu wydarzeń są promowane zachowania patologiczne. Autorka wniosku wskazała m.in., że podczas konferencji poprzedzających galę regularnie dochodzi do przemocy fizycznej, słownej i psychicznej, dręczenia ludzi, pochwalania i nawoływania do popełnienia przestępstwa czy prezentowania treści pornograficznych. We wniosku zamieszczono liczne linki do nagrań i postów w mediach społecznościowych.

Rzecznik podważył sportowy charakter imprez:

Nierzadko uczestnicy konferencji, które są streamowane w serwisach społecznościowych, przedstawiają poglądy dyskryminujące, a wręcz wyrażające daleko idącą pogardę wobec całych grup społecznych (homofobiczne, seksistowskie, rasistowskie, ksenofobiczne). Imprezy takie nie mają charakteru typowo sportowego.

Jak podsumował RPO:

W ocenie Rzecznika tego typu zachowania uczestników konferencji i gal „freak fightowych” mogą pozostawać w sprzeczności z wartościami ogólnospołecznymi. Co więcej, mogą one zachęcać odbiorców do zachowań niemoralnych oraz sprzecznych z prawem. Szczególnie niepokojące jest to, że dostęp do tych materiałów mają dzieci, w szczególności na Galę Fame MMA – odbywającą się na Stadionie Narodowym – wstęp mają osoby, które ukończyły 12. rok życia, jeśli będą pod opieką osoby dorosłej.

MMA ma inne zdanie…

Na interwencję szybko zareagowali organizatorzy gal, zrzeszeni w federacji FAME, którzy w odpowiedzi na słowa Rzecznika wskazali, iż „federacja FAME przyjęła to z zainteresowaniem, ale także z dużym zaniepokojeniem.”

Jak wskazały władze federacji w liście będącym odpowiedzią na zarzuty RPO:

Będąc odpowiedzialnym organizatorem wydarzeń sportowo-rozrywkowych, wraz z podnoszeniem jakości oferowanych gal głęboko weszliśmy także w regulację akceptowalnych zachowań osób związanych z naszą federacją. Oczywiście nie do końca jesteśmy w stanie wpłynąć na to, jak w życiu prywatnym czy w codziennej działalności internetowej zachowują się osoby prywatne, jakimi są poszczególni zawodnicy, jeśli jednak ich działalność jest związana z galami FAME, to podlega ona określonym rygorom. Jako jedyna federacja freak fight wyeliminowaliśmy z naszych programów żargon więzienny oraz mowę nienawiści. Zawodnicy, którzy nie stosują się do naszych zasad, podlegają karom finansowym oraz dyscyplinarnym. Jako jedyna federacja w Polsce zapewniamy naszym zawodnikom darmową opiekę psychologiczną i popularyzujemy profilaktykę zdrowia psychicznego.

…i zapraszają na galę!

Organizatorzy nie poprzestali tylko na tym! Jak dodali w dalszej części pisma, gotowi są nie tylko do rozmów z Rzecznikiem, ale też chętnie spotkaliby się z nim… na gali!

Pragniemy wyrazić naszą pełną gotowość do spotkania z Panem Rzecznikiem w celu przybliżenia profilu działalności federacji FAME MMA, jak również rozmowy o możliwych działaniach na rzecz eliminacji szkodliwych społecznie zjawisk w przestrzeni internetowej. Jeśli tylko byłoby to możliwe, zapraszamy Pana Rzecznika na najbliższą galę FAME 22, tak by mógł Pan osobiście dotknąć opisywanej problematyki. Z miłą chęcią będziemy Pana gościć, pokazując nasze działania.

Czy ujrzymy Rzecznika na gali? I czy spotka się na rozmowy z organizatorami? Może niekoniecznie w klatce.

RPO/ federacja FAME/

