Przed handlem w internecie złota dekada

Spowolnienie gospodarcze i presja inflacyjna towarzysząca nam w 2023 roku spowodowały wytracenie „post-covidowego” tempa rozwoju e-handlu. Polacy dużo częściej patrzą teraz na ceny i bardziej świadomie zarządzają domowymi budżetami. Jednocześnie rynek e-commerce nad Wisłą osiągnął dojrzałość, co zaostrzyło konkurencję. Mimo wszystko przed platformami zakupowymi roztaczają się bardzo dobre perspektywy. W ciągu czterech lat wartość tego segmentu handlu detalicznego ma się zwiększyć aż o 52 mld zł – do 192 mld zł. Sprzedaż poszczególnych kategorii produktów wzrośnie od 28 do nawet 60 proc.

Pandemia znacznie zwiększyła świadomość Polaków dotyczącą e-commerce, ze względu na lockdown i konieczność znalezienia nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Covid okazał się swoistym katalizatorem. Szacuje się, że przyspieszył rozwój handlu przez internet o około dwa lata. Wyraźnie wzrosła też liczba użytkowników komfortowo poruszających się w świecie technologii, co eliminuje lęk przed robieniem zakupów online. Ponad 60 proc. internautów uważa, że są one bezpieczne. Konsumenci coraz bardziej cenią sobie spersonalizowane, płynne i bezproblemowe doświadczenia zakupowe. Są wrażliwi na cenę, która zazwyczaj częściej niż inne czynniki bezpośrednio wpływa na ich decyzje zakupowe. Promocje, rabaty, ale także poprawa funkcjonalności platform zakupowych oraz darmowa i sprawna dostawa pozostaną kluczowymi elementami napędzającymi sprzedaż – czytamy w najnowszym raporcie „E-commerce w Polsce: konkurencja i rosnące oczekiwania napędzają rozwój” firmy Strategy&, będącej częścią PwC.

Źródło: Strategy&

Czas – nowa waluta

Szybka dostawa, zwłaszcza w następnym dniu roboczym, staje się standardem oczekiwanym przez konsumentów. Wbrew pozorom, jeszcze szybsza dostawa (tego samego dnia) nie jest aż tak istotna dla kupujących. Dostosowywanie się do potrzeb convenience klienta z młodego pokolenia wpisuje się w potrzeby innych generacji – praktycy wspominają m.in. o chętnie wybieranych zakupach pakietowych, gdzie klient jednym kliknięciem może kupić zestaw kilku komplementarnych produktów.

Zmienia się sposób komunikacji

Popularnością, poza wspomnianą szybką dostawą, cieszą się także: możliwość łatwego zwrotu produktów i uproszczone procesy płatności. Wschodzącym trendem, choć wciąż pozostającym w domenie wybranych kategorii, jest social-commerce. Wkroczenie na rynek i zwiększająca się liczba konsumentów z pokolenia Z (GenZ), dla których social-media (w szczególności TikTok) są nie tylko źródłem rozrywki, ale także informacji o markach, produktach oraz opiniach o nich. Zmienia to sposób komunikacji. Sprzedawcy powinni uwzględnić social-media w swoich strategiach e-commerce, aby odpowiedzieć na potrzeby tej grupy.

Źródło: Strategy&

To żywność będzie wiodła prym

Przez internet najczęściej kupujemy elektronikę, AGD, artykuły z kategorii „dom i ogród” oraz odzież. W sumie wymienione kategorie odpowiadają za około 60 proc. wartości rynku, choć ich udział zmniejszy się nieznacznie do 2028 roku. Dynamika wzrostu tych kategorii zostanie spowolniona ze względu na dojrzałość i nasycenie rynku, ale też niepewność klientów związaną z kryzysem (szczególnie dotkliwie widać ten problem w branży „dom i ogród”). Duży potencjał wzrostu ma za to segment e-grocery (sprzedaż żywności przez internet); Sprzyjającymi czynnikami będą tutaj inwestycje zapowiadane przez dużych graczy detalicznych, jak Biedronka, Auchan czy Carrefour oraz dalszy rozwój tzw. diet pudełkowych. Spodziewany jest też 10-proc. wzrost jednej z największych kategorii – odzieży. Coraz większą rolę w sprzedaży e-commerce będą odgrywać smartfony Z wykorzystaniem urządzeń mobilnych już w 2028 roku finalizowana będzie co druga transakcja zakupu.

Idzie nowe

W ostatnich latach obserwujemy znaczącą dynamikę rynku w kontekście pojawiania się nowych firm i wycofywania się innych z sektora e-commerce, a także rozszerzania działalności przez istniejących graczy. Ten proces można przypisać m.in. zmieniającym się preferencjom konsumentów, wciąż podwyższonej inflacji, zmiennym warunkom gospodarczym oraz dużej konkurencji. Połączenie wymienionych czynników sprawia, że utrzymanie się na rynku staje się trudniejsze.

Z partnerem łatwiej

Ostatnie lata oraz nadchodzące, zapowiedziane zmiany na rynku sugerują, że kluczowe będzie podejmowanie strategicznych partnerstw w celu odpowiedzi na wyzwania rynkowe. W tym kontekście można wyróżnić rozwój własnych rozwiązań typu marketplace oraz współpracę pomiędzy podmiotami oferującymi komplementarne usługi, np. z dostawcami q-commerce i klasycznymi detalistami. Dodatkowo, gracze o zasięgu międzynarodowym, jak Media Markt czy Leroy Merlin, inwestują w unifikację technologii swoich platform e-commerce z innymi krajami w grupie. W ten sposób zapewniają sobie m.in. porównywalność wskaźników biznesowych, a co za tym idzie łatwiejsze przenoszenie dobrych praktyk biznesowych pomiędzy rynkami.

Grzegorz Szafraniec

na podst. raportu firmy Strategy& „E-commerce w Polsce: konkurencja i rosnące oczekiwania napędzają rozwój”

