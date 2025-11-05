Paczkomaty wchodzą do… banków

Grupa InPost wprowadza paczkomaty do nowego typu lokalizacji: w ramach współpracy z BNP Paribas maszyny logistyczne firmy zostaną zainstalowane w strefach całodobowych centrów klienta banku. Początkowo maszyny trafią do placówek w sześciu miastach: Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Gdyni, Opolu i Kutnie.

Nowe lokalizacje wpisują się w strategię InPostu, której celem jest maksymalne zwiększenie dostępności sieci out-of-home (OOH). Co kryje się pod tym określeniem? Chodzi o obszar, w którym promowane są reklamy zewnętrzne, wykorzystujące takie nośniki, jak billboardy, ekrany cyfrowe, plakaty czy citylighty. Reklama OOH obejmuje wszystkie formy promocji umieszczane w przestrzeni publicznej, na zewnątrz budynków i środków transportu, np. na przystankach, dworcach, kampusach akademickich, przy drogach czy w galeriach handlowych. I właśnie w tego typu lokalizacjach stoją już paczkomaty. Teraz pojawią się również w bankach – w strefach monitorowanych i dostępnych przez 24 godziny na dobę.

Osiem maszyn na początek

Ten projekt jest naturalnym uzupełnieniem naszej sieci o dodatkowe punkty, tak by być jeszcze bliżej klientów. Współpraca z Bankiem BNP Paribas to dobry przykład, jak poprzez synergię różnych usług możemy tworzyć jeszcze wygodniejsze i bardziej dostępne rozwiązania – skomentował Waldemar Brzoska, dyrektor Biura Ekspansji i Rozstawień InPostu. Zgodnie z planem, w pierwszym etapie paczkomaty zostaną uruchomione w ośmiu placówkach. W kolejnych miesiącach współpraca ma zostać rozszerzona o nowe lokalizacje.

Ambitny projekt

InPost to platforma dostaw dla e-commerce założona w 1999 roku przez Rafała Brzoskę. Dysponuje siecią blisko 90 tys. punktów OOH w całej Europie, z czego niemal 57 tys. to paczkomaty. W samej Polsce takich urządzeń jest ponad 28 tys. W styczniu 2021 roku grupa zadebiutowała na amsterdamskiej giełdzie Euronext. W przeszłości była też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISB News, InPost

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Daniel Obajtek: „W Niemczech import LNG z Rosji wzrósł o 67 proc.!”

Odwet Łukaszenki. Firmy transportowe: „To katastrofa!”

Atom i energetyka. „To zamach na naszą perłę”