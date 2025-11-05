„Tusk zgodził się na zaoranie polskiej gospodarki”

Politycy opozycji nie zostawiają suchej nitki na premierze i jego przechwałkach o klimatycznym zwycięstwie w Brukseli, na szczycie unijnych ministrów środowiska, gdzie ustalono nowy, radykalny cel klimatyczny dla krajów UE.

„Szaleństwo klimatyczne w Brukseli trwa

„Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Dwa tygodnie temu mówiłem, że rozbroimy ETS2, czyli opłaty za ogrzewanie i transport, na które zgodził się Morawiecki. Dziś to się stało. ETS2 odłożony, a jego rewizję Komisja Europejska musi przygotować w najbliższym czasie. Robimy, nie gadamy” - chwalił się premier Donald Tusk, komentując decyzję krajów UE o opóźnieniu wejścia w życie ETS2 o rok.

Politycy opozycji nie zostawiają suchej nitki na premierze i jego przechwałkach o klimatycznym zwycięstwie w Brukseli.

Obajtek: Kapitulacja! zaoranie polskiej gospodarki

Kapitulacja! Tusk, którego w Brukseli nikt nie ogra, właśnie zgodził się na zaoranie polskiej gospodarki. Ogłoszono porozumienie ministrów ENVI w sprawie celu klimatycznego na 2040 r. 90% redukcji emisji to bankructwo Europy i bieda jej mieszkańców. Wprowadzona elastyczność: 85% redukcja emisji krajowych 5% międzynarodowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla od 2036 r., z fazą pilotażową w latach 2031-35 klauzula przeglądowa z elastycznością w zakresie dodatkowych 5% uprawnień do emisji dwutlenku węgla nic nie da - analizuje europoseł PiS, były prezes Orlenu, Daniel Obajtek.

Toniemy proszę Państwa. Właśnie Tusk sprzedał Wasze portfele za propozycję przesunięcia ETS2 na 2028 rok - czyli na PO wyborach. Zapłacicie za zielone szaleństwo tyle samo (albo i więcej) tyle, że rok później – zapowiada Obajtek.

Morawiecki: samobójstwo europejskiej gospodarki

Unia Europejska zatwierdziła zielony cel na 2040 rok, czyli samobójstwo europejskiej gospodarki! - komentuje w mediach społecznościowych wynik brukselskiej narady ministrów środowiska były premier Mateusz Morawiecki.

Kiedy premier Tusk mówił, że w Europie nikt go nie ogra, zapomniał dodać, że jego może nie, ale Polskę i Polaków - jak najbardziej! - dodał Morawiecki.

Błaszczak: realna gospodarka jako laboratorium ideologii

Co to oznacza dla gospodarki? Gigantyczne koszty dla przemysłu, firm i gospodarstw domowych. Wzrost cen energii, paliw, ogrzewania – szczególnie uderzy w regiony mniej zamożne. Ucieczka kapitału i miejsc pracy – przedsiębiorstwa przeniosą się tam, gdzie koszty regulacyjne są niższe. Utrudniony dostęp do surowców, wyższe koszty inwestycji transportowych i infrastrukturalnych – spadek konkurencyjności Europy. Zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Europa nie może sobie pozwolić na taki cel, który traktuje realną gospodarkę jak laboratorium ideologii - diagnozuje Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamantarnego PiS.

Sasin: ETS2 to przedwyborcza sztuczka

Donald Tusk kłamie — ETS2 nie został zniesiony, tylko przesunięty o rok, żeby Polacy nie odczuli skutków przed wyborami. To wyrok na polską gospodarkę, tylko z odroczonym terminem - .

Kowalski: ceny energii i ciepła drastycznie wzrosną

SKANDAL! Donald Tusk i @hennigkloskazgodzili się na zaostrzenie celu redukcji CO2 o 90 proc. do roku 2040. Ceny uprawnień do emisji CO2 poszybują w górę, a więc ceny energii i ciepła dla milionów polskich rodzin i całej polskiej gospodarki drastycznie wzrosną. DRAMAT! – alarmował poseł PiS Janusz Kowalski.

