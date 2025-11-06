Znana marka za chwilę zniknie. Co ją zastąpi?

We współpracy z PGNiG Obrót Detaliczny (OD) trwają prace nad nową nazwą spółki - przekazał Orlen. Koncern zakłada, że proces zakończy się w ciągu najbliższych miesięcy, a efektem będzie wspólny brand.

Business Insider Polska, powołując się na własne ustalenia, poinformował we wtorek, że „marka PGNiG, pod którą do około 7 mln klientów trafia gaz ziemny, za chwilę przejdzie do historii”.

Nadchodzi MyOrlen

Według portalu, Orlen postanowił zbudować nowy brand, który posłuży konsolidacji całego biznesu detalicznego grupy w Polsce i na rynkach zagranicznych, przy czym rebranding ruszy na początku przyszłego roku pod nowym szyldem: MyOrlen.

Odpowiadając w środę na pytania PAP, Orlen podkreślił, że „dąży do spójnej identyfikacji wizualnej wszystkich spółek, które są częścią grupy kapitałowej”.

„Obecnie we współpracy m.in. z PGNiG OD trwają intensywne prace nad nową nazwą spółki, która będzie odpowiadać jej wyzwaniom i wpisywać się w strategiczne cele, budując wartość i wzmacniając synergie w ramach Grupy Orlen” - przekazał koncern.

Orlen dodał, iż zakłada, że proces ten zakończy się w ciągu najbliższych miesięcy, a jego finalnym efektem będzie wspólny brand.

Jeden podmiot Orlenu do rynku detalicznego

Koncern podkreślił jednocześnie, że Grupa Orlen konsekwentnie realizuje przyjętą na początku roku strategię do 2035 r. i „prowadzi zaawansowane prace zmierzające do pełnej integracji spółek i aktywów” - obejmują one wszystkie obszary działalności koncernu, w tym „dynamicznie rozwijający się segment Consumers & Products”.

„Efektem podejmowanych działań będzie maksymalne wykorzystanie możliwości tego obszaru oraz dalszy rozwój kompleksowej oferty dla klientów” - wyjaśnił Orlen. Przypomniał, że zmiany były już komunikowane od początku roku w związku ze strategią, która zakładała budowę jednego silnego podmiotu dla całego obszaru detalicznego koncernu.

Częścią tej zmiany – jak zaznaczył Orlen – „jest stworzenie energetycznego marketplace opartego na aplikacji Vitay”. Koncern zwrócił uwagę, że do tej pory wdrożone zostało m.in. wspólne logowanie dla PGNIG OD i Energa Obrót, a także dla Orlenu. Jak podał, na przełomie roku wszystkie usługi wraz z Orlen Charge będą dostępne w aplikacji Orlen Vitay.

„W rezultacie wzmocni to konkurencyjność Grupy w wymagającym otoczeniu rynkowym. Spółka PGNIG OD będzie nadal kontynuowała swoją działalność podstawową, dostarczając gaz dla swoich klientów” – podkreślił koncern.

Orlen połączył się z PGNiG w 2022 r.

Orlen, w ramach budowy multienergetycznego koncernu, połączył się z PGNiG w listopadzie 2022 r.

PGNiG OD to podmiot wchodzący w skład Grupy Orlen, który zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego w Polsce. W 2024 r. spółka informowała, że z jej usług korzysta około 7 mln klientów indywidualnych oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Ogłaszając na początku tego roku zaktualizowaną strategię Grupy Orlen, koncern informował, że „w perspektywie 2035 r. podwoi liczbę aktywnych użytkowników systemu Vitay do 10 mln i sfinalizuje proces integracji sprzedaży detalicznej paliw i energii do jednego podmiotu”.

Orlen podkreślił wówczas, że „zintegrowany segment Consumers & Products” pozwoli dostarczać klientom „kompleksową ofertę multienergetyczną, dostępną na platformie Vitay”.

PAP, sek

