Złoty bardziej zerka na dolara, niż na RPP

W najbliższą środę Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o stopach procentowych, a dzień później odbędzie się tradycyjna konferencja prasowa prezesa Glapińskiego.

Ostatni, ponownie niższy odczyt inflacji CPI za październik (2,8 proc. r/r z 2,9 proc. r/r we wrześniu) podbił szanse na kolejne cięcie stóp procentowych o 25 punktów baz., choć duży wpływ na taką decyzję może mieć też najnowsza, listopadowa projekcja inflacyjna NBP, która powinna być już znana członkom RPP.

Konsensus rynkowy wskazuje na cięcie, co mogło stać za ostatnim osłabieniem się złotego w zeszłym tygodniu. Pytanie jednak, na ile nie widać tu większej koicydencji czasowej z komentarzem szefa Fed o szansach na grudniową obniżkę stóp, który doprowadził do silniejszego podbicia dolara względem majors i skłonił inwestorów do realizacji zysków na walutach rynków wschodzących, które dały w tym roku „dobrze zarobić”. Dobrym case’m jest tu meksykańskie peso.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

