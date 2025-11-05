LG kończy produkcję lodówek! 200 osób drży o pracę

Jak dowiaduje się radio ESKA, los nawet 200 pracowników jest niepewny, po tym jak firma zapowiedziała wygaszenie z końcem roku działu produkującego lodówki.

O sprawie wie już dolnośląska Solidarność, która zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników:

„Tak, wczoraj (4 listopada) pracodawca poinformował zakładową organizację związkową o konieczności przeprowadzenia zwolnień prawdopodobnie grupowych z uwagi na zamknięcie dywizji lodówek. Jest to pierwszy krok zgodnie z przepisami mówi w rozmowie z Radiem ESKA Krzysztof Wołk-Łaniewski z Solidarności.

200 osób w sytuacji kryzysowej

Związkowcy dostali informacje ile osób może zostać zwolnionych.

„Z tych informacji które otrzymaliśmy jest to duża grupa - blisko 200 osób, ale to jest na razie tylko w planach, ponieważ z tego co wiemy, pracodawca likwiduje, co prawda, dywizję lodówek, ale zamierza zwiększyć produkcję w dywizji pralek, więc ostatecznie nie wiemy, jaka to będzie liczba tych zwolnionych pracowników, bo pracodawca, w związku z tymi planami będzie chciał przekwalifikować tych pracowników.

Pracodawca planuje przeprowadzenie programu dobrowolnych odejść - to oczywiście powinno być określone w jakimś regulaminie, bądź porozumieniu ze związkami. Będziemy wspierać organizacje związkową LG Electronics w tych negocjacjach” - dodaje w rozmowie z ESKĄ Wołk-Łaniewski.

LG Electronics: zmieniamy strukturę produkcji

Reporterzy ESKI kontaktowali się z firmą, która na pytanie o planowane zwolnienia odpowiada:

„Informujemy, że nie zamykamy fabryki we Wrocławiu i w ramach decyzji strategicznych rozwijamy produkcję określonych urządzeń, aby zwiększyć konkurencyjność oferty - mówi przedstawiciel LG Electronics.

W związku z tym firma LG optymalizuje swoją strukturę produkcyjną i portfolio produktów, aby skoncentrować się na rozszerzeniu produkcji pralek i zaspokoić rosnący popyt w Europie.”

Teraz firma ma niecałe trzy tygodnie na zawarcie porozumień ze związkiem zawodowym jako reprezentantem pracowników. To czas na ustalenie zasad odejść, kwestii odpraw czy środków na przekwalifikowanie zwalnianych osób.

Materiały prasowe ESKA Radio, oprac. sek

