Uwaga, drożeje przejazd autostradami! U sąsiada

Od 1 stycznia 2026 r. wzrastają opłaty za przejazdy autostradami w Czechach dla samochodów o wadze do 3,5 tony - poinformowało ministerstwo transportu w Pradze. Za roczną winietę kierowcy zapłacą teraz 2570 koron, czyli równowartość około 450 zł.

Dotąd za roczną winietę kierowcy płacili 2440 koron. Koszt winiety miesięcznej wzrośnie o 20 koron - do 480 koron, czyli do prawie 84 zł. Winieta dziesięciodniowa, popularna wśród turystów przejeżdżających przez Czechy w dwie strony tranzytem, będzie kosztować 300 koron zamiast 290, czyli równowartość 52 zł. Jeden dzień na czeskich autostradach wyniesie w 2026 r. 230 koron, czyli 40 zł.

Ministerstwo poinformowało, że stawki za przejazdy są podwyższane automatycznie w związku z inflacją i rozbudową sieci autostrad. Taki sposób urealniania cen wprowadzono przed rokiem.

»» O podwyżkach opłat za przejazdy polskimi autostradami czytaj tutaj:

Czy kierowcy powiedzą dość? Przejazd A2 znów drożeje

Znów podwyżki na A4!

Elektryki jeżdżą bez opłat, ale jest haczyk…

Podobnie jak w 2025 r., niższe opłaty dotyczą samochodów napędzanych gazem oraz hybryd typu plug-in. Bez opłat po autostradach mogą poruszać się samochody elektryczne lub z napędem wodorowym. Trzeba pamiętać, że takie pojazdy są zwolnione z opłat automatycznie, jeżeli zarejestrowano je w Czechach. Właściciele samochodów z zagranicy muszą wcześniej zgłosić, że ubiegają się o zwolnienie z opłat. Informacje na ten temat można znaleźć na oficjalnym portalu edalnice.cz.

Ministerstwo transportu podjęło decyzję o podwyżce opłat za przejazdy po autostradach tuż przed zmianą rządu. W projekcie programu nowego gabinetu znalazł się zapis mówiący o konieczności odejścia od ulg dla pojazdów elektrycznych. Mowa jest także o dalszej rozbudowie sieci autostrad. Wśród priorytetowych projektów wymieniono dokończenie autostrady D11, prowadzącej do granicy z Polską.

Ministerstwo transportu, przekazując informację o wzroście opłat za przejazdy po autostradach, przypomniało, że podczas zakupu winiety online warto korzystać ze strony oficjalnego sprzedawcy edalnice.cz, ponieważ inne portale mogą naliczać dodatkowe koszty. Zdarzały się także sytuacje, gdy informacje o zakupionych winietach nie docierały na czas do systemu rozliczającego należności i w efekcie policjanci wystawiali mandaty.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Daniel Obajtek: „W Niemczech import LNG z Rosji wzrósł o 67 proc.!”

Odwet Łukaszenki. Firmy transportowe: „To katastrofa!”

Atom i energetyka. „To zamach na naszą perłę”