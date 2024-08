Aresztowanie szefa Telegramu. Kreml reaguje

Rosja jest gotowa udzielić założycielowi komunikatora Telegram Pawłowi Durowowi potrzebnego wsparcia, ponieważ jest on rosyjskim obywatelem - oświadczył we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Durow został w sobotę zatrzymany we Francji.

Szef Telegramu może usłyszeć zarzuty w związku z szeregiem przestępstw, wśród których jest terroryzm, handel narkotykami, oszustwa, pranie pieniędzy i rozpowszechnianie treści pedofilskich.

Próba zastraszenia?

Zarzuty są rzeczywiście bardzo poważne” - powiedział Pieskow dziennikarzom. Jak dodał, oskarżenia „wymagają nie mniej poważnej bazy dowodowej. W przeciwnym razie będzie to bezpośrednia próba ograniczenia swobody komunikacji”.

Pieskow zaznaczył, że Rosja jest gotowa udzielić Durowowi wsparcia, ponieważ jest on rosyjskim obywatelem. Przyznał, że sytuację komplikuje fakt, że Durow jest też obywatelem francuskim, a do tego wszystkiego ma też paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Rzecznik Kremla powiedział, że sprawa Durowa może być rozpatrywana jako próba zastraszenia szefa dużego przedsiębiorstwa, i podał w wątpliwość słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że zatrzymanie Rosjanina nie wynikło z „decyzji politycznej”.

Jak przypomniał Reuters, Rosja bezskutecznie próbowała w przeszłości zablokować dostęp do Telegramu i kilka razy nakładała na firmę kary za to, że nie usunęła treści, które Moskwa uznała za nielegalne.

Jakie zarzuty?

Durow został zatrzymany w sobotę na lotnisku Le Bourget w Paryżu. W poniedziałek przedłużono mu areszt do środy.

Stało się! Twórca Telegrama zatrzymany

39-letni Rosjanin, który przyleciał do Paryża z Azerbejdżanu, był poszukiwany przez francuski wymiar sprawiedliwości za brak współpracy z organami ścigania w związku z działaniem stworzonego przez siebie komunikatora, wykorzystywanego przez przestępców.

Durow może usłyszeć zarzuty m.in. w związku z terroryzmem, handlem narkotykami, oszustwami, praniem pieniędzy i rozpowszechnianiem treści pedofilskich.

