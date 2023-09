Kiedy jednocyfrowa inflacja w polsce? I XXXII Forum Ekonomiczne (wideo)

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Anna Grabowska rozmawiała z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.

„Mamy do czynienia z silnym odbiciem gospodarki po pandemii, które zderzyło się z kryzysem energetycznym, mieliśmy w ubiegłym roku dużą falę uchodźców. Rok później mamy spadek konsumpcji, która była rok temu podbita, mamy spadek zapasów w firmach, ponieważ koniunktura jest słabsza. Natomiast to wszystko nie jest otoczeniem recesyjnym. Przechodzimy tzw. miękkie lądowanie po poważnej serii szoków gospodarczych, które miały swoją naturę z zewnątrz Polski. Ta stabilizacja będzie trwała w tym roku i przyszłym roku. Dno koniunktury mamy już za sobą. Wzrost gospodarczy w IV kw. przekroczy 2 proc., może 2,5 proc., a inflacja zbliży się do poziomu 6,5 proc. może 7 proc. przy nadal najniższym bezrobociu w UE” – mówi prezes PFR w telewizji wPolsce.pl