EBC po raz drugi tnie stopy procentowe

Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył trzy podstawowe stopy procentowe o 25 pb, podał bank.

Analitycy oczekiwali obniżki stóp procentowych o 25 pb.

„Rada Prezesów postanowiła obniżyć stopę depozytu w banku centralnym o 25 punktów bazowych. Przez zmianę wysokości tej stopy Rada Prezesów steruje nastawieniem polityki pieniężnej. Ponadto, zgodnie z informacją ogłoszoną 13 marca 2024 w następstwie przeglądu systemu operacyjnego, różnica między stopą procentową podstawowych operacji refinansujących a stopą depozytu w banku centralnym będzie wynosić 15 punktów bazowych. Różnica między stopą kredytu w banku centralnym a stopą podstawowych operacji refinansujących pozostanie - bez zmian - na poziomie 25 punktów bazowych. W związku z tym stopa depozytu w banku centralnym zostanie obniżona do 3,50%. Stopy procentowe podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym zostaną obniżone, odpowiednio, do 3,65% i 3,90%. Zmiany wejdą w życie 18 września 2024” - czytamy w komunikacie.

Powrót do inflacji na poziomie 2 proc.

„Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu 2% w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen” - podsumowano w komunikacie.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14:45 CET.

EBC obniża prognozę wzrostu PKB

Jak wynika z wrześniowej projekcji EBC, wzrost PKB strefy euro sięgnie 0,8% w tym roku, a następnie wyniesie 1,3% w 2025 r. i 1,5% w 2026 roku

W czerwcowej projekcji EBC prognozował wzrost PKB na poziomie 0,9% w br., 1,4% w 2025 i 1,6% w 2026 r.

isbnews, jb

