EBC obniża stopy procentowe! Padła deklaracja

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego obniżyła główne stopy proc. o 25 pb. - podano w komunikacie po posiedzeniu. EBC podał, że nie ma z góry określonej ścieżki dla stóp proc.

Stopy procentowe depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym zostaną obniżone, odpowiednio, do 2,75 proc., 2,90 proc. i 3,15 proc.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzedniego posiedzenia EBC obniżył stopy proc. o 25 pb. W tym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 125 pb.

„Rada Prezesów jest zdecydowana zapewnić, że inflacja ustabilizuje się w sposób zrównoważony na poziomie średnioterminowego celu wynoszącego 2 proc. EBC będzie stosować podejście zależne od danych i podejmować decyzje od spotkania do spotkania w celu określenia właściwego stanowiska w sprawie polityki pieniężnej. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą oparte na jej ocenie perspektyw inflacji w świetle napływających danych ekonomicznych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie zobowiązuje się z góry do określonej ścieżki stóp procentowych” - dodano.

EBC podał, że proces dezinflacji przebiega zgodnie z planem.

Inflacja nadal rozwija się w sposób zasadniczo zgodny z prognozami i ma powrócić do średnioterminowego celu Rady Prezesów wynoszącego 2 proc. w ciągu tego roku. Większość miar inflacji bazowej sugeruje, że inflacja ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do celu na trwałe. Inflacja w krajach pozostaje wysoka, głównie dlatego, że płace i ceny w niektórych sektorach nadal dostosowują się do poprzedniego wzrostu inflacji ze znacznym opóźnieniem. Jednak wzrost płac zgodnie z oczekiwaniami ulega spowolnieniu, a zyski spółek częściowo amortyzują ich wpływ na inflację - napisano w komunikacie.

„Niedawne obniżki stóp procentowych przez Radę Prezesów stopniowo sprawiają, że nowe pożyczki stają się mniej kosztowne dla firm i gospodarstw domowych. Jednocześnie warunki finansowania są nadal napięte, również dlatego, że polityka pieniężna pozostaje restrykcyjna, a poprzednie podwyżki stóp procentowych nadal przekładają się na zasoby kredytowe, przy czym niektóre zapadające pożyczki są odnawiane po wyższych stopach. Gospodarka nadal zmaga się z przeciwnościami, ale rosnące dochody realne i stopniowo słabnące skutki restrykcyjnej polityki pieniężnej powinny wspierać wzrost popytu z biegiem czasu” - dodano.

EBC potwierdził zakończenie reinwestycji w ramach programów PEPP i APP.

Bank centralny strefy euro powtórzył, że jest gotowy dostosować wszystkie swoje narzędzia polityki monetarnej do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen – napisał EBC w komunikacie.