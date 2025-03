EBC nie zaskoczył w sprawie stóp

Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył trzy podstawowe stopy procentowe o 25 pb, podał bank. Ocenił, że proces dezinflacji jest na dobrej drodze. Inflacja nadal kształtowała się zasadniczo zgodnie z oczekiwaniami personelu, a najnowsze prognozy są ściśle zgodne z poprzednimi prognozami inflacji. Analitycy oczekiwali obniżki stóp procentowych o 25 pb.

„Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o obniżeniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 25 punktów bazowych. W związku z tym stopy procentowe depozytu w banku centralnym na koniec dnia, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym na koniec dnia zostaną obniżone odpowiednio do 2,50 proc., 2,65 proc. i 2,90 proc. ze skutkiem od 12 marca 2025 r.” - czytamy w komunikacie.

Portfele APP i PEPP zmniejszają się w miarowym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z zapadających papierów wartościowych, podano także.

„Obecnie analitycy banku przewidują, że inflacja zasadnicza wyniesie średnio 2,3 proc. w 2025 r., 1,9 proc. w 2026 r. i 2 proc. w 2027 r. Korekta w górę inflacji zasadniczej w 2025 r. odzwierciedla silniejszą dynamikę cen energii. W przypadku inflacji z wyłączeniem energii i żywności przewiduje się, że wyniesie średnio 2,2 proc. w 2025 r., 2 proc. w 2026 r. i 1,9 proc. w 2027 r.” - czytamy dalej.

Większość miar inflacji bazowej sugeruje, że inflacja ustabilizuje się na poziomie około 2 proc. średnioterminowego celu Rady Prezesów. Inflacja krajowa pozostaje wysoka, głównie dlatego, że płace i ceny w niektórych sektorach nadal dostosowują się do wcześniejszego wzrostu inflacji ze znacznym opóźnieniem. Wzrost płac spowalnia jednak zgodnie z oczekiwaniami, a zyski częściowo łagodzą wpływ na inflację, podano także.

„Gospodarka nadal stoi w obliczu wyzwań, a eksperci ponownie obniżyli swoje prognozy wzrostu - do 0,9 proc. na 2025 r., 1,2 proc. na 2026 r. i 1,3 proc. na 2027 r. Korekty w dół na lata 2025 i 2026 odzwierciedlają niższy eksport i utrzymującą się słabość inwestycji, częściowo wynikającą z dużej niepewności co do polityki handlowej, a także szerszej niepewności politycznej. Rosnące dochody realne i stopniowo zanikające skutki wcześniejszych podwyżek stóp procentowych pozostają kluczowymi czynnikami leżącymi u podstaw oczekiwanego wzrostu popytu w czasie” - prognozuje EBC.

autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: Perspektywy dalszych obniżek stóp są coraz mniej klarowne

„Perspektywy dalszych obniżek stóp są coraz mniej klarowne. Rentowności niemieckich obligacji skoczyły w środę o ponad 30 pb, co było największą jednodniową wyprzedażą od 1990 roku. To efekt rosnących oczekiwań dotyczących emisji długu na finansowanie zwiększonych wydatków wojskowych w UE, które mogą pobudzić wzrost gospodarczy, ale też ograniczyć przestrzeń do dalszego luzowania polityki monetarnej. Jednocześnie euro notuje największe trzydniowe umocnienie względem dolara od 2015 roku, co może tłumić inflację, ale osłabia konkurencyjność eksportu – oceniają decyzje EBC analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Goldman Sachs podniósł prognozę wzrostu PKB dla strefy euro na 2025 r. do 0,8 proc. i nie oczekuje już obniżek stóp procentowych w drugiej połowie roku. Rynek nadal wycenia jeszcze jedną obniżkę w kwietniu, a coraz więcej wskazuje na to, że EBC może zakończyć cykl cięć już w czerwcu. Dodatkowym ryzykiem pozostaje polityka handlowa USA – ewentualne cła na europejskie produkty mogą pogorszyć koniunkturę i wpłynąć na przyszłe decyzje EBC” – zaznaczają analitycy Portu.

ISBnews, materiały prasowe, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zwrot na rynku mieszkań? Ceny zaczynają spadać

Złoty potężny i… już przewartościowany?

Polskie zbrojenia. 1,9 biliona złotych w dekadę!

»»Niemcy wypychają do Polski migrantów – oglądaj film tylko na antenie telewizji wPolsce24