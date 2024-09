Za Tuska liczba fikcyjnych faktur VAT wzrosła dwukrotnie!

Szokujące dane opublikowało Ministerstwo Finansów. Wynika z nich, że w pierwszym półroczu br. wykryto 140,5 tys. fikcyjnych faktur, co jest wynikiem o ponad 100 proc. wyższym w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku! Aż strach pomyśleć ile „lewych” faktur nie wykryto…

Kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili w sumie ponad 140,5 tys. fałszywych faktur. W pierwszym półroczu 2023 roku było ich „tylko” 69,4 tys. Liczby te mogą szokować, wydawało się bowiem, że system podatkowy został radykalnie uszczelniony przez poprzedni rząd (PiS wziął to zagadnienie na sztandary swojego programu, wprowadzając do systemu prawnego pojęcie „zbrodni VAT-owskiej” zagrożonej nawet 25-letnią karą więzienia) i, że jest to proces nieodwracalny. Okazało się, że tak nie jest.

Gospodarczy przestępcy podnoszą głowę

Z danych MF wynika, że wartość fikcyjnych faktur w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosła 4,25 mld zł i była o 23,5 proc. większa niż rok wcześniej. Można z tego wyciągnąć wniosek, że oszuści uznali, iż szczelność systemu VAT nie jest już priorytetem dla rządu, a gabinet Donalda Tuska rzucił wszystkie siły na zwalczanie opozycji i tropienie różnego sortu „afer” i „przekrętów”, których politycy byłego obozu władzy mieliby się dopuścić. Rekordowa dziura budżetowa nie przeszkadza KO i jej koalicjantom, a więc śrubowanie wpływów z podatku VAT nieszczególnie zajmuje uwagę urzędników.

Przesunięcie wejścia w życie KSeF pasie oszustów?

Milowym krokiem w procesie uszczelniania systemu podatkowego miał być w założeniu Krajowy Ststem e-Faktur (KseF). Planowano go wprowadzić od 1 lipca br., ale nie wprowadzono. O przesunięciu tego terminu zdecydował nowy minister finansów Andrzej Domański, wszczynając jednocześnie procedurę audytową i rozpoczynając szerokie konsultacje dotyczące systemu, m.in. z udziałem przedsiębiorców.

Jako najważniejszą przyczynę takiego postępowania resort finansów podał „krytyczne błędy” w działaniu systemu. Problemy mają dotyczyć kodu systemu, jego funkcjonalności i wydajności. KSeF umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Fiskus ma wgląd wszystkie transakcje I widzi je jak na dłoni. Nowy termin wdrożenia systemu to 1 lutego 2026 roku. Zatem przed oszustami jeszcze niemal 17 miesięcy VAT-owskiego eldorado…

Grzegorz Szafraniec

