PKP CARGO. Jacek Sasin składa zawiadomienie do prokuratury

Złożyłem dziś zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marcina Wojewódkę (nominata rządu Tuska), obecnego prezesa PKP CARGO - napisał na platformie X poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin

Były minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marcina Wojewódkę (nominata rządu Tuska), obecnego prezesa PKP CARGO odnosząc się do dramatycznej sytuacji w spółce PKP CARGO oraz do czynów, które zarzuca mu obecna władza spółki.

Jak wyjaśnia poseł Prawa i Sprawiedliwości, „po pierwsze nie mogę już patrzeć jak sytuacja spółki dołuje z tygodnia na tydzień po przejęciu władzy przez Uśmiechniętą Koalicję. Po drugie nie mogę pozwolić by ktoś jawnie kłamał i przypisywał mi własną nieudolność.” Treść zawiadomienia jest opublikowana na platformie X.

Zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marcina Wojewódkę, p.o. prezesa zarządu spółki PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji, który to 4 września 2024 roku zawiadomił o niepopełnionym przestępstwie fałszywie mnie oskarżając o czyn z art. 231 1 Kodeksu karnego, wiedząc , że przestępstwa nie popełniono. Wnoszę o wszczęcie postępowania w tym przedmiocie, ściganie i ukaranie sprawców oraz informowanie mnie o jego przebiegu i postępach.

