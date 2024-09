Pierwsze podtopienia na Pomorzu Zachodnim!

Podczas piątkowego posiedzenia sztabu kryzysowego szefowa Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała o możliwych podtopieniach pojedynczych zabudowań w województwie zachodniopomorskim. Dotyczy to miejscowości: Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierka, Stara Rudnica oraz Stary Kostrzynek.

Szefowa Wód Polskich przekazała w piątek rano, że obecnie większość zbiorników retencyjnych funkcjonuje normalnie.

Zbiornik Nysa ma zmniejszony odpływ, w zbiorniku Mietków musieliśmy nieco zwiększyć odpływ, żeby go opróżnić.

„ Lokalne zdarzenia”

Kopczyńska przyznała, że dochodzi do lokalnych zdarzeń związanych z przeciekaniem wałów, ale nie są to duże uszczerbki. „W jednym przypadku, na wysokości miejscowości Smolne, w gminie Jemielno (…) trwa akcja zabezpieczania wału. Władze gminy prewencyjnie wydały komunikat wzywający do ewakuacji” - powiedziała, dodając, że na miejscu pracują strażacy.

Prezes Wód Polskich przedstawiła również prognozę dla Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego, wskazując, że w samym mieście nie występują obecnie żadne zdarzenia kryzysowe. Dalszy wzrost stanu wód obserwuje się natomiast w Gozdowicach i Bielinku.

„W tej chwili pracownicy Wód Polskich wraz z żołnierzami WOT będą na bieżąco monitorować wały przeciwpowodziowe. Żołnierze WOT będą wspierać ewentualne naprawy” - powiedziała. Jak wskazała, podtopieniu mogą ulec pojedyncze zabudowania w miejscowościach: Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierka, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek.

PAP/ as/